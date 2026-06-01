Emiliano Aguilar Emiliano Aguilar revela la razón por la que ve “muy poco” a sus hijas El rapero se sinceró sobre la situación que atraviesa con sus pequeñas, quienes se encuentran al cuidado de su mamá. Él dijo que sí quiere pasar más tiempo con ellas.



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Emiliano Aguilar habló, como muy pocas veces, de las hijas que tiene y el motivo por el que casi no convive con ellas.

Pese a la fama que tiene, tanto por ser hijo de Pepe Aguilar como por su faceta como artista, el rapero mantiene en privado la identidad de sus retoños y solo ha mostrado en sus redes sociales a la mayor, Aislinn.

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De hecho, fue su papá quien destapó, en septiembre del año pasado, que él tenía otra niña, de la cual se desconoce el nombre.

Emiliano Aguilar comparte por qué no ve a sus hijas

En entrevista para el programa ‘El minuto que cambió mi destino sin censura’, del periodista Gustavo Adolfo Infante, Emiliano Aguilar platicó de sus pequeñas.

“La más grande va a cumplir 4 [años] y la otra tiene siete meses”, dijo. “[Las veo] muy poco, quisiera verlas más”.

El intérprete de ‘Soy el vato’ detalló que la razón por la que casi no pasa tiempo con las nenas no es que su vinculo con la madre de estas sea negativo, sino que prefiere mantenerlas alejadas del medio artístico.

“No las veo porque estamos mal yo y mi ex, ¿si me explico? Simplemente no quiero traerlas a esta vida”, dijo, sin ahondar en los detalles del porqué la relación con ella está así.

“Y últimamente he viajado demasiado y hay veces que, no lo voy a negar, he estado ahí cerca, y por alguna razón no puedo ir [a visitarlas]. Está bien culer…”, confesó.

Ante esta desafortunada situación, él reconoció la gran labor que hace quien fuera su pareja al hacerse cargo de las niñas.

“La mamá de mis hijas, la neta, me las está cuidando superbién”, declaró. “Mi suegra también, se la está rifando muy bien”.

Emiliano compartió que su progenitora, Carmen Treviño, igualmente está al pendiente de Aislinn y su hermanita, y que las visita.

Emiliano Aguilar afirma que está intentando ver más a sus hijas

Sincerándose, Emiliano Aguilar externó que si bien las menores no tienen problemas en la parte financiera, sí considera que eso no suple su ausencia.

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“Económicamente están bien, ¿verdad?, pero eso vale verg… al fin de cuentas. ¿Qué? No ves a tu hija en 20 años y le compras un Ferrari, no le vas a quitar los 20 años que valió verg…”, enunció.

“Estoy tratando ahorita más de estar, de meterme más, pero hay un ching… de jale y, como lo repito, no quiero a mis hijas en este ambiente”, argumentó.