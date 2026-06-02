Carmen Salinas Emiliano Aguilar reacciona a posible demanda de la hija de Carmen Salinas El cantante rompió el silencio ante los posibles problemas legales que estaría por enfrentar tras haber sido incluido en la demanda que la hija de Carmen Salinas interpuso contra quienes han realizado delicados señalamientos sobre su madre.





Video Saskia ofrece disculpa a familia de Carmen Salinas por “error editorial” tras delicados señalamientos

Emiliano Aguilar reaccionó a la posible demanda de la hija de Carmen Salinas. Desde hace unos días, María Eugenia Plascencia interpuso acciones legales contra Saskia Niño de Rivera y, supuestamente, contra el hijo de Pepe Aguilar, según aparece en el documento mostrado por ‘Ventaneando’ el 28 de mayo.

A través de su cuenta de Instagram, el intérprete de ‘Harley y Guason’ aseguró que, hasta el momento, no ha sido notificado de dicha demanda y que, en caso de que así fuera, él solo dijo “puras verdades”.

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“Me levanto hoy en la mañana como cualquier día, y veo que me está demandando la hija de Carmelita Salinas, ¿por qué me estás demandando si nomás dije puras verdades de la pen**** de tu mamá?”, dijo en un video publicado el 31 de junio.

“Yo puedo decir lo que yo quiera, ¿sabes cuántos videos hay hablando mal de tu mamá?, pero qué casualidad que conmigo nomás verdad, no, no, no, tu mamá vale v*** así de simple. Demándame, no sabes ni quién es mi abogado, no sabes nada de nada”, agregó.

Emiliano Aguilar manda mensaje a hija de Carmen Salinas. Imagen Emiliano Aguilar / Instagram



Mientras que en otra parte de su mensaje alegó que hasta ahora “no hay demanda”, pues a sus manos no ha llegado ninguna notificación.

“A mí no me ha llegado nada, entonces no, no hay demanda. Chin*** tu madre”, declaró y finalmente sentenció: “Demanda a todos. Demanda a todo el mundo, a todo el mundo que ha hablado mal de tu mamá, ¿por qué nada más a mí? ¿Quieres fama, verdad?”, sentenció.

La supuesta demanda contra Emiliano Aguilar

De acuerdo con los documentos presentados el jueves 28 de mayo en el programa ‘Ventaneando’, Emiliano Aguilar estaría en problemas legales tras la demanda que la hija de Carmen Salinas interpuso en México para defender la memoria de su madre, a quien un reo, de nombre Beto, señaló de realizar presuntos rituales satánicos con niños.