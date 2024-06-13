¿Cuánto tiempo tenía de nacida Inti cuando Nodal y Ángela Aguilar empezaron su romance?

Video Cazzu comparte revelador momento de su hija Inti dos días después de anunciar separación de Nodal

Christian Nodal y Ángela Aguilar están “disfrutando” al máximo su relación, luego de que “la vida” los hiciera “pausar” su historia.

La pareja demostró que poco prestan atención a la ola de críticas que reciben en redes sociales, pues este 11 de junio, se besaron ante el público presente en el concierto que él ofreció en un recinto de la Ciudad de México.

PUBLICIDAD

Por su parte, Cazzu, de quien el cantante anunció su separación el 23 de mayo, finalmente rompió el silencio en medio de las especulaciones de que los artistas mexicanos la habrían traicionado.

En un mensaje, que publicó en sus historias de Instagram, ella aseguró, entre otras cosas, estar “bien” y dispuesta a sólo “concentrarme en mi bebé, que es mi prioridad”.

La rapera comparte con Christian a su pequeña Inti, quien aparentemente por ahora está exclusivamente bajo su cuidado mientras él está de gira con su ‘Pa’l Cora Tour 2024’.

¿Cuántos meses tenía de nacida Inti cuando Nodal y Ángela Aguilar se hicieron pareja?

Hablando de Inti, una de las dudas que ha surgido es cuánto tiempo de nacida tenía ella cuando su papá empezó su romance con la intérprete de ‘Qué agonía’.

Cazzu se encuentra con su hija Inti mientras Nodal está con Ángela Aguilar. Imagen Cazzu/Despierta América/Instagram



Este 11 de junio, la presentadora de Despierta América, Karla Martínez, afirmó, “de buena fuente”, que Cazzu y Nodal “terminaron su relación hace tres meses”, o sea, en marzo.

Además, ella puntualizó que el también compositor y Ángela Aguilar “comenzaron a salir hace aproximadamente un mes”, es decir, en mayo.

Lo anterior significaría que entonces la nena habría tenido únicamente ocho meses al momento en el que su progenitor comenzó un nuevo idilio, pues ella llegó a este mundo el 14 de septiembre de 2023.

Así anunciaron Nodal y Cazzu el nacimiento de Inti

En aquella importante fecha para los cantantes, Nodal y Cazzu recurrieron a la plataforma digital para dar a conocer que ya eran padres.

Ellos colgaron en un ‘post’ una fotografía que muestra las manos de los tres entrelazados y únicamente escribieron para subtitularla: “14.09.03”.

Nodal y Cazzu anunciaron así el nacimiento de Inti. Imagen Nodal/Cazzu/Instagram

El pasado 13 de mayo, él exponente del regional mexicano reveló que la llamada ‘Nena trampa’ sufrió complicaciones al dar a luz a Inti.

PUBLICIDAD

“Iba como un parto natural y en el último momento pasó que rompieron la bolsa, con la presión salió primero el cordón umbilical y luego la cabeza la aplastó, yo tenía la máquina de los latidos y empezó (a bajar la pulsación)”, narró.

“Es el peor sentimiento en mi vida”, confesó. “Yo estaba: ‘Dios por favor nunca te pido nada, no me hagas esto… este golpe yo no te lo aguanto, mañana mismo agarro la pistola’ (apunta a la cabeza)”.