Nodal pensó en quitarse la vida ante temor de perder a Cazzu y a su hija Inti

Video Nodal habla por primera vez del “traumático” nacimiento de su hija: temió que moriría

Christian Nodal habló por primera vez sobre la traumática experiencia que vivió durante el nacimiento de su hija, Inti, en septiembre pasado.

En entrevista con Luz García, el sonorense de 25 años recordó las complicaciones que se presentaron durante el parto en el que Cazzu dio a luz a su primogénita.

"El evento de recibirla fue muy traumático, no fue bonito…”, dijo ante la pregunta de la presentadora dominicana sobre cómo había sido recibir por primera vez en brazos a su hija.

Nodal pensó en atentar contra su vida ante el temor de perder a Cazzu y a Inti, su hija

El intérprete de ‘Ya no somos ni seremos’ relató que los latidos de madre e hija comenzaron a debilitarse luego de que el cordón umbilical quedó expuesto antes que la cabeza de la bebé durante el nacimiento.

“Iba como un parto natural y en el último momento pasó que rompieron la bolsa, con la presión salió primero el cordón umbilical y luego la cabeza la aplastó, yo tenía la máquina de los latidos y empezó (a bajar los latidos)”, narró.

En el fragmento de la entrevista publicada en Instagram de ‘Noche de luz’, el pasado 12 de mayo, Nodal describió el momento como uno de los peores por los que ha atravesado, al límite de pensar en quitarse la vida ante el riesgo que corrían su pareja y su bebé.

“Es el peor sentimiento en mi vida", dijo. "Yo estaba: 'Dios por favor nunca te pido nada, no me hagas esto... este golpe yo no te lo aguanto, mañana mismo agarro la pistola'… (apunta a la cabeza)".

Durante la plática, Nodal también hizo referencia a lo que fue convertirse en papá a los 24 años y si era un plan que tenía en el radar.

"No me veía papá, pero tampoco era algo que estuviera esquivando", declaró.

Nodal revela si Cazzu llegó en un buen momento a su vida

Aseguró también que Julieta Emilia Cazzuchelli, conocida como Cazzu, con quien inició una relación en junio de 2022, meses después del polémico rompimiento con Belinda, llegó en el momento indicado a su vida.

“Ella llegó en una etapa en la que estaba más tranquilo, solo tenía una vida más desordenada, no tenía dónde vivir y andaba como loquito de aquí para allá. Llegó en un buen momento, ella es una persona que admiro mucho, respeto mucho, un mujerón", concluyó.