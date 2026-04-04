Christian Nodal

Ángela Aguilar y Nodal se dejan ver muy enamorados en República Dominicana

Ángela Aguilar acompañó a Nodal a República Dominicana, donde ofrecerá un concierto. La pareja compartió algunas románticas imágenes de su estancia.

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Por:Ashbya Meré
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Video ¿Ángela Aguilar se retira ante los ataques que recibe?: “La verdad no siempre es suficiente”

Ángela Aguilar y Christian Nodal se encuentran en República Dominicana derrochando amor, en el marco de las festividades de Semana Santa.

El cantante mexicano y su esposa llegaron a La Romana el 3 de abril, pues este sábado 4 el mexicano ofrecerá un concierto como parte de su gira ‘Pa’l Cora Tour’.

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Nodal y Ángela muy románticos

Desde su llegada, la polémica pareja ha compartido en redes algunas fotografías donde se les ve muy enamorados y cariñosos con el océano de fondo al atardecer.

Ángela utilizó su canal de difusión en WhatsApp para escribir: “República, mi amor, sol, calma y el corazón lleno”.

Nodal y Ángela Aguilar en República Dominicana.
Nodal y Ángela Aguilar en República Dominicana.
Imagen Ángela Aguilar/WhatsApp

En las imágenes seles ve abrazados y disfrutando de la vista.

Por su parte, Nodal se mostró feliz de estar en el país centroamericano.

Christian Nodal y Ángela Aguilar reaparecen en redes juntos, después de unas semanas de haber permanecidos con bajo perfil.

Nodal y Ángela muy enamorados en La Romana.
Nodal y Ángela muy enamorados en La Romana.
Imagen Nodal/Instagram
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