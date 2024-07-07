Nodal no soporta estar sin Ángela Aguilar tras su separación: le manda este desesperado mensaje

Video Ángela Aguilar aparece con un hombre tras desesperado mensaje de Nodal por su separación

Christian Nodal dejó claro que no soporta estar lejos de Ángela Aguilar luego de la separación temporal que se ha suscitado entre ellos.

Lo hizo saber a través de un contundente mensaje que publicó en Instagram este sábado 6 de julio.

PUBLICIDAD

Esto dijo Nodal sobre no tener cerca a Ángela

Durante junio pasado, la joven pareja se mostró de viaje por distintas partes del mundo, pero desde hace una semana se tuvieron que separar de manera temporal debido a sus compromisos laborales.

Por un lado, el mexicano se quedó en Europa en donde realizó una gira de conciertos por ciudades como París, Londres, Madrid y Zurich.

Ángela Aguilar regresó a EEUU para reintegrarse con su familia al espectáculo 'Jaripeo sin fronteras: hasta los huesos'.

" Extrañándote con locura, vida mía", escribió Nodal en Instagram sobre una foto en la que se ve a la cantante sentada sobre él en el interior de un avión.

Este es el mensaje y foto que publicó Christian Nodal para expresar cuánto extraña a su novia Ángela Aguilar. Imagen Christian Nodal/Instagram



La artista lo abraza y besa con cariño mientras a él se le observa con una sonrisa ante el amoroso gesto de su novia.

No está clara la fecha ni dónde la pareja podría reencontrarse luego de los días en que han estado separados.

¿Ángela Aguilar contesta el desesperado mensaje de Nodal?

Luego de que Nodal publicó en Instagram el mensaje en donde admitía estar "extrañando" con "locura" a la cantante de 20 años, ella parece haberle contestado desde Chicago durante este fin de semana.

"Te extraño, mi amor", dijo cuando cantaba en 'Jaripeo sin fronteras: hasta los huesos' el tema 'Dime cómo quieres', según una reseña del diario El Universal de este sábado 6 de julio.



Aunque no mencionó de manera explícita a Nodal, muchos tomaron sus palabras como presunta respuesta al mensaje de su novio de 25 años, con quien grabó en 2020 la famosa canción a dueto y que ahora es considerada por algunos como un estandarte del romance que sostienen.

PUBLICIDAD

La relación que confirmaron el pasado 10 de junio ha estado envuelta en polémica ya que fue anunciada solo 18 días después de que Nodal dio a conocer su separación de Cazzu, con quien tiene una hija de 9 meses de nacida.