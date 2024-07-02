Nodal estaría “triste” tras separación de Ángela Aguilar, “su mirada” lo habría delatado

Video Ángela Aguilar se separa de Nodal: esto hizo el cantante mientras ella regresó con su papá

Christian Nodal y Ángela Aguilar se separaron por compromisos de trabajo el pasado fin de semana. Mientras la hija de Pepe Aguilar se trasladó a Dallas, Texas, el cantante de regional mexicano viajó a Londres, donde habría sido captado con una “mirada de tristeza”.

La ‘influencer’ Gema del Río, mejor conocida como La Comadrita, contó en el programa ‘En Shock’ que, a pesar de haber abarrotado el Shepherd's Bush Empire de Londres, Nodal lucía con un semblante de tristeza.

“Me tocó mucho verlo porque él estaba triste. Son cosas que no se perciben en este tipo de ambiente… Cuando abren la puerta, que él salió (para convivir con sus fans), tenía una cara de tristeza”, contó en el programa de YouTube, el 1 de julio.

“No estaba cansado, como que su mirada era una mirada de tristeza y no estaba alcoholizado porque mis amigas se tomaron foto (con él), y yo les pregunté: ‘Les dio olor a algo’ y ellas me dijeron que no. Entonces, yo sí noté que estaba triste Christian. No es lo mismo estarlo viendo en el YT, en videos, escuchando sus canciones, que tenerlo enfrente de ti porque aparte de que tiene 25 años, parece de 20 años”, agregó.

Los periodistas Jorge Carbajal y Felipe Cruz atribuyeron la supuesta tristeza de Nodal a la ausencia de la hija de Pepe Aguilar, quien ese fin de semana se encontraba con su familia.

“Andaba extrañando a su Ángela”, destacaron, a lo que Gema del Río señaló: “Él tiene algo bonito, como una energía bonita y yo lo percibí triste”.

Durante su intervención en el programa ‘En Shock’, Gema del Río presentó varios videos de su encuentro con Nodal, a quien cuestionó sobre su supuesta boda con Ángela Aguilar en Italia.

Aunque el intérprete de ‘Adiós Amor’ no respondió ninguna de sus preguntas, sí agradeció el cariño de su público latino en Londres.

“Los amo un chingo a todos los latinos que vinieron a verme… Gracias… El otro año, primero Dios (pienso volver)”, dijo Nodal a influencer.

Por último, ‘La Comadrita’ destacó que, durante su presentación de Londres, Christian Nodal no mencionó para nada a su novia.

“Al día siguiente, ya en París, dijo ‘qué escuche ese grito mi amor’, entonces, ya toda la gente gritó, pero en Londres ni la mencionó ni nada a pesar de que cantó la canción de la serenata, pero fue lo mismo que todas las canciones”, sentenció.

Nodal y Ángela Aguilar podrían reunirse en Madrid

Luego de varios días separados, Christian Nodal y Ángela Aguilar podrían reencontrarse en Madrid, ya que este 2 julio el cantante anunció una “sorpresa” en su próximo show.

“Mañana hay sorpresita Madrid”, reveló en Instagram con un video y varios emojis, entre ellos, una bandera de México.