Christian Nodal

Christian Nodal responde a quienes le dicen que “el karma va llegando de a poco”

El cantante enfrentó a quienes hablan negativamente de su vida personal luego de que concluyó su relación con Cazzu y, casi enseguida, se dio una nueva oportunidad en el amor con Ángela Aguilar.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video ¿Cazzu envió comunicado confirmando nuevo embarazo de Nodal? Lo que se sabe

Luego de una exitosa presentación en Madrid, donde estuvo acompañado por Fher, del grupo Maná, y no por su novia Ángela Aguilar, Christian Nodal respondió contundente a quienes le dicen que “el karma va llegando de a poco”.

A propósito del lanzamiento de su nueva canción ‘No me siento bien’, el intérprete de 25 años compartió una fotografía en la que aparece sobre un colchón que flota en medio del océano.

“No me 100to bien”, escribió el cantante de regional mexicano junto a varios emojis de un reloj de arena y un corazón en llamas este 3 de julio.

Así promocionó Nodal su canción 'No me siento bien'.
Imagen Nodal / Instagram

La publicación de Christian Nodal desató todo tipo de comentarios, los cuales iban desde felicitaciones por su trabajo hasta críticas por su vida personal. Una usuaria de Instagram, incluso, le escribió: “Y el karma va llegando de a poco”.

Ante este mensaje, Christian Nodal no se quedó callado y respondió contundente: “Para que el karma no me alcance voy a 100 millas por hora” y agregó varios emojis en forma de corazón y llamas.

Así respondió Nodal a quienes juzgan su vida personal.
Imagen Nodal / Instagram


Posteriormente, continuó respondiendo uno a uno los mensajes de sus seguidores, quienes, en su mayoría, coincidían en decir que su Pa’l Cora Tour era un gran espectáculo.

Así luce la hija de Christian Nodal

A la par de que Christian Nodal continúa cosechando éxitos en Europa, su hija Inti reapareció en redes sociales a través de una nueva fotografía.

La imagen, que fue compartida por la hermana de Cazzu en Instagram, acaparó la atención de los internautas, quienes consideran que la bebé no solo habría heredado los ojos de su papá, sino también sus cejas y hasta sus labios.

“Te amo pal pingo, Inti, cómo vas a tener esa carita, por Dios, me muero”, escribió Florencia Cazzuchelli el pasado 1 de julio.

Así luce la hija de Nodal a dos mese de cumplir su primer año de vida.
Imagen Florencia Cazzuchelli / Instagram
