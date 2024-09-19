Cazzu

Nodal le dedica romántico mensaje a Ángela Aguilar, a días de reencontrarse con Cazzu

El cantante de regional mexicano mostró públicamente el orgullo que siente por su esposa, luego de que ella recibiera una buena noticia.

Elizabeth González
Por:Elizabeth González
Video Ángela Aguilar ya no quiere gritarle “amor” a Nodal: “¡Me hacen memes!”

Christian Nodal le dedicó un romántico mensaje a Ángela Aguilar a días de reencontrarse con Cazzu y su hija Inti en Argentina.

A través de sus historias de Instagram, el cantante de regional mexicano demostró de manera pública lo orgulloso que se encuentra de su esposa luego de Ángela Aguilar fuera nominada en dos ocasiones en los Latin GRAMMY 2024.

“¡Qué orgullo! ¡Felicidades!”, escribió el intérprete de ‘Botella tras botella’ al pie de la publicación, que originalmente había sido compartida por Ángela Aguilar en sus redes sociales.

Nodal aplaudió el nuevo logró que su esposa sumó a su carrera como cantante.
Nodal aplaudió el nuevo logró que su esposa sumó a su carrera como cantante.
Imagen Nodal / Instagram

El posteo del cantante también estuvo acompañado del tema ‘Contigo a la distancia’, el cual es interpretado por su esposa.

Nodal y Cazzu se reencuentran a meses de su separación

El romántico mensaje que Nodal dedicó a Ángela Aguilar apareció tan solo unos días después de reencontrarse en Argentina con Cazzu para la celebración del primer cumpleaños de su hija Inti.

Aunque Julieta Cazzuchelli no mostró en ninguna de las fotografías que compartió en Instagram a su expareja, en redes sociales se filtraron videos que delataron la presencia del esposo de Ángela Aguilar en la celebración.

En las imágenes, ambos aparecieron junto a su hija, quien sonreía y alzaba las manos mientras los invitados le deseaban feliz cumpleaños.

Nodal y Cazzu se reencontraron en la fiesta de cumpleaños de su hija Inti.
Nodal y Cazzu se reencontraron en la fiesta de cumpleaños de su hija Inti.
Imagen Cazzu / Instagram


De acuerdo con la periodista Mandy Fridmann, la pequeña Inti se habría emocionado al ver llegar a Nodal al festejo, por lo que “ habría corrido hacia su papi estirándole los brazos".

Según información de sus fuentes, Cazzu "es la primera en hacer que los lazos entre los tres sean de puro amor" y tengan "comunicación diaria".

Video Amiga de Cazzu da nuevos detalles de cómo es Inti, la hija que la cantante tiene con Nodal
