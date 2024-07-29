Christian Nodal

Por fin: la esperada reacción de Pepe Aguilar con Nodal en la boda de Ángela

En horas recientes se han dado a conocer nuevas imágenes de la sorpresiva boda entre Christian Nodal y Ángela Aguilar. Entre el material difundido aparece por primera vez la reacción que Pepe Aguilar tuvo con su ahora yerno tras la firma del acta de matrimonio civil. La reveladora imagen se suscita luego de los rumores del supuesto desacuerdo del patriarca ante la relación de la joven pareja.

11393472_10153444376765159_6314680529525825941_o.jpg
Por:
Sergio Humberto Navarro .
Video Se revela una incógnita de la boda de Nodal y Ángela Aguilar

Se han dado a conocer nuevas imágenes de lo que fue la sorpresiva boda entre Christian Nodal y Ángela Aguilar, ocurrida el pasado miércoles 24 de julio en una lujosa hacienda del estado mexicano de Morelos.

Entre el nuevo material que salió a la luz en horas recientes se encuentra la primera imagen de Pepe Aguilar junto con su ahora yerno y la reacción que tuvo con él tras firmar el acta de matrimonio civil.

Tras confirmarse el noviazgo de su hija de 20 años con el cantante, de 25, se reportó que el veterano artista estaba supuestamente en desacuerdo con el polémico romance.

Es por ello que ha causado gran expectación cuál fue la reacción de Pepe Aguilar con Nodal durante la controvertida boda.

Esto pasó entre Pepe Aguilar y Nodal en la boda con Ángela

Una cuenta de fans de Ángela Aguilar publicó a horas de la noche de este 27 de julio un clip con imágenes y videos que no habían sido reveladas sobre la boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal.

El material también fue compartido en Instagram por Aneliz Álvarez, esposa de Pepe Aguilar y madre de la joven cantante.

En el video se observan distintos aspectos de la ceremonia y fiesta. Se aprecia uno de los tres vestidos de novia de Ángela Aguilar y cómo le enseña a su ahora esposo los anillos que trae puestos en la mano y que él le habría regalado.

Las nuevas imágenes de la boda de Nodal y Ángela Aguilar fueron replicadas por Aneliz Álvarez, madre de la cantante.
Imagen Aneliz Álvarez/Instagram


Sin embargo, una de las imágenes más reveladoras es cuando Pepe Aguilar aparece con su ahora yerno luego de la firma del acta del matrimonio civil.

Primero abraza a Ángela y después hace lo mismo con Nodal, una muestra de afecto que no se le había visto públicamente hacia el cantante desde que se hizo oficializó el romance y tras la ola de especulaciones que se desataron tras su supuesta reacción negativa hacia el joven artista por el noviazgo con su hija.

En las imágenes replicadas por Aneliz Álvarez se revela el abrazo que Pepe Aguilar le dio a Nodal en la boda con Ángela. Es la primera vez que se le ve públicamente un gesto así tras las especulaciones que ha rodeado a la pareja.
Imagen Aneliz Álvarez/Instagram


También se observa cuando el patriarca les lee a la pareja de recién casados una carta que Jomari Goyso, de Despierta América, describió como uno de los momentos "más emotivos". El experto en moda y belleza estuvo presente en las nupcias y fue testigo de Ángela.

La polémica que rodea a Nodal y Ángela Aguilar

Los ahora esposos se casaron justo solo dos meses después de que Nodal anunció su separación de Cazzu y a 10 meses del nacimiento de Inti, la hija que tiene con ella.

La relación amorosa de él con Ángela Aguilar ha provocado fuertes críticas hacia ellos y señalamientos hacia la cantante por ser la supuesta 'tercera en discordia'.

Sin embargo, el cantautor de regional mexicano ha negado que haya existido alguna infidelidad entre él y la madre de su hija.

Video Los vestidos que Ángela Aguilar usó en su boda con Christian Nodal
