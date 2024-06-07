¿Nodal acusa a Cazzu de haberle sido infiel? La frase de su nueva canción que daría la pista

Video Cazzu confesó ser una mujer “muy difícil de controlar”: ¿la razón de su ruptura con Nodal?

Christian Nodal estrenó la tarde de este 6 de junio su nueva canción, ‘Kbrón y medio’, cuya letra habla de una mala ruptura.

“La noche está buena como pa’ llorar por la que no me ama si igual ya no está”, es algo de lo que él interpreta al inicio del tema.

¿Nodal acusa a Cazzu de haberlo engañado?

Sin embargo, con una frase que se encuentra en medio del coro de la copla, el exponente del regional mexicano generó la duda de si Cazzu lo habría engañado.

“Si cuando eres bueno te ponen los cuernos”, afirma. “Pa’ este cora roto creo que ya tengo el remedio”, agrega.

En el video oficial del ‘hit’, Nodal aparece en algunas escenas bebiendo y lamentándose por una mujer, a quien admira en fotografías.

Tras su lanzamiento, en redes sociales como X se comenzó a aseverar que la chica que sale en las imágenes “es idéntica” a la rapera, con quien él comparte a su hija Inti.

Ante la sospecha de una acusación por parte del compositor, Page Six trató de obtener una declaración de la artista argentina, quien no respondió inmediatamente.

El que sí les contestó fue Christian, reporta el medio. Él reconoció “que el dolor de una separación” dio lugar a este sencillo, el primero de su álbum ‘P’al Cora’.

“El amor y el desamor son la inspiración de las mejores canciones, creadas por puro sentimiento”, aseguró él al respecto.

“‘Kbrón y Medio’ cuenta la historia por la que todos hemos pasado en algún momento de nuestras vidas, o por la que pasaremos en el futuro: lo que somos capaces de hacer cuando nos rompen el corazón”, agregó.

Nodal comentó dirigiéndose a sus fanáticos: “Espero que la letra y la interpretación les gusten tanto como a mí, y que pronto la canten con un tequila Don Julio en uno de los conciertos de la gira”.

Los señalamientos de una infidelidad entre Nodal y Cazzu

Esta canción llega únicamente dos semanas después de que Nodal y Cazzu anunciaran el final de su romance, tras casi dos años juntos.

Tras su noticia, las especulaciones de una traición como causa del rompimiento no se hicieron esperar. No obstante, el imputado fue el creador de éxitos como ‘Ya no somos ni seremos’.

La periodista Flor Rubio reveló que él se habría mandado mensajes con Belinda y que la llamada ‘Nena trampa’ se percató de eso.

“Dicen, por supuesto es un trascendido, que ella se enteraría que ellos se estaban chateando en privado. Evidentemente, no le gustó y por esa razón estaba tan enojada”, relató en ‘Duce y picosito’.

Por otro lado, desde que es públicamente soltero, Christian se ha dejado ver con Ángela Aguilar. Incluso se dio a conocer que habrían viajado a Roma, Italia.