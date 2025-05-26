Ninel Conde rompe el silencio ante supuesta relación de su ex, Giovanni Medina, con Irina Baeva

Video Captan a Irina Baeva con Giovanni Medina y el hijo de Ninel tras acusar “infidelidades” de Gabriel Soto

Ninel Conde rompió el silencio ante la relación que su ex, Giovanni Medina, tendría con Irina Baeva luego de que ella terminara su compromiso con Gabriel Soto.

La cantante fue cuestionada sobre esta situación durante su visita, del 23 de mayo, en el programa El Gordo y La Flaca, donde el presentador Raúl de Molina le preguntó sobre las cualidades que el padre de su hijo Emmanuel tendría para conquistar a una mujer, poniendo como ejemplo a Irina Baeva.

“Mira, yo de la perspectiva, desde mi punto de vista, yo no toco esos temas porque creo que no es algo que a mí me compete, yo respeto esas cuestiones”, acotó.

“Y lo que él tiene, pues qué yo te puedo decir… es a lo más valioso en mi vida, que es Emmanuel, y que lo tiene a su cuidado, y que lo ha hecho muy bien, y que lo está haciendo un niño súper, súper, pues espectacular”, expresó.

Sin entrar en polémica, Ninel Conde subrayó que no hablaría de la vida personal de su expareja. Sin embargo, condenó lo sucedido con su hijo Emmanuel en el aeropuerto de la Ciudad de México a finales de abril, cuando un grupo de reporteros lo lastimó cuando intentaban obtener declaraciones del empresario e Irina Baeva.

“Esas cuestiones que le pasaron en el aeropuerto, coincidimos él, como su padre, yo, como mamá, que no estuvo nada bonito que pues, que el niño, estuvo en medio de todo eso. De eso sí te puedo hablar, pero de la vida privada de su papá yo no me meto ni opino ni nada”, señaló.

¿Por qué Ninel Conde no quiere hablar de la vida amorosa de Giovanni Medina?

La llamada ‘Bombón Asesino’ aseguró a Raúl de Molina que la vida amorosa de Giovanni Medina es un tema que “no le corresponde”, ya que hace unos años dejaron de ser pareja y ahora su único vínculo es el bienestar de su único hijo en común.

“Yo creo que es un tema que no es algo que me corresponde opinar porque ya no está dentro de mi presente él como pareja, pero sí como el padre de mi hijo”, explicó y aseguró que cualquier batalla que haya protagonizado con él en el pasado también había quedado atrás.

“Todos cometemos errores en la vida y todos nos trenzamos, y en el momento, pues nos dejamos llevar por situaciones que el día de hoy uno entiende que, pues pudo haber uno evitado, pero, pues, el pasado ya no se puede regresar”, sentenció, dejando entrever que sus batallas legales con Giovanni Medina habían llegado a su fin.