“Tarde o temprano se regresa”: mamá de Geraldine Bazán lanza nuevo dardo contra Irina Baeva

¿Defiende a Gabriel Soto? Madre de Geraldine Bazán reacciona a declaraciones de Irina Baeva sobre su separación

Mamá de Geraldine Bazán rompió el silencio acerca de las recientes declaraciones que Irina Baeva realizó en una entrevista con la presentadora Monserrat Olivier, a quien aseguró que su relación con Gabriel Soto “terminó por las infidelidades por parte de él”.

En su encuentro con la prensa, doña Rosalba Ortiz revivió las supuestas indirectas que Irina Baeva habría enviado a su hija cuando comenzaba su relación con Soto, asegurando que “tarde o temprano se regresa”.

“Al que a hierro mata, a hierro muere. No importaba que hubiera sido infiel mi exyerno o que ella se hubiera atravesado en el camino... Es la saña que tuvo en el inter… que mandaba videitos públicos… como burlándose (...) eso que decía: ‘si te dolió lo que viste, verás lo que viene’ y tarde o temprano se regresa. Geraldine estuvo en esa situación, pero ella tenía dos hijos, y ella se encargó de estar mandando mensajitos (…) ‘mira qué hermoso desastre estoy haciendo’”, expresó a ‘Ventaneando’ este 14 de abril.

Sin entrar en más detalles y haciendo a un lado la polémica, doña Rosalba Ortiz recalcó que Gabriel Soto cuenta con su apoyo y respaldo por una sencilla razón.

“Es el padre de mis nietas, así es que es sangre… aunque la sangre no te guste…” expresó, mientras que en entrevista con ‘Hoy Día’ declaró: “Yo te defiendo mi querido Gabriel porque eres el padre de mis nietas”.

Mamá de Geraldine Bazán manda contundente mensaje a Giovanni Medina

En medio de rumores sobre un presunto noviazgo entre Giovanni Medina e Irina Baeva, la madre de Geraldine Bazán negó tajante que su hija haya mantenido una relación con el empresario, a quien señaló de mandarle “mensajes amenazantes”.

“Me mandó un mensajito Giovanni con mi hijo (…) que si hablaba de él, me iban a demandar porque tenía su nombre reservado. Me dice: ‘oye mamá, dice Giovanni que por favor no lo menciones porque lo has mencionado mucho y porque él tiene sus gastos de propiedad”, dijo a Ventaneando.