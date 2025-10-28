¿Ninel Conde se cambió el color de los ojos con operación?: las imágenes de su nuevo ‘look’

Video Ninel Conde se defiende de críticas a su imagen y recomienda que sigan su ejemplo

Ninel Conde sorprendió a sus fanáticos al dejarse ver con un tono de ojos diferente al que café con el que nació.

La tarde de este 25 de octubre, ella publicó un video en Instagram en el que mostró el cambió de ‘look’ que le hicieron a su cabello, pero lo que llamó la atención fueron sus iris, en color verde.

La mirada de la cantante se convirtió aún más en el centro de atención luego de que, al día siguiente, ella colgara en su ‘feed’ de la red social una serie de fotografías.

En el mensaje con el que acompañó las instantáneas ella no aclaró nada al respecto y sólo escribió: “Feliz domingo. Les amo, mis bombones. No se olviden de agradecer”.

Ninel Conde se dejó ver con un tono de ojos diferente. Imagen Ninel Conde/Instagram

¿Ninel Conde se sometió a operación para cambiarse el color de ojos?

Si bien, Ninel Conde ha guardado hermetismo acerca de su se sometió a un procedimiento para cambiarse el color de sus ojos, el periodista Gustavo Adolfo Infante aseveró que así es.

“Fue a Nueva York”, dijo durante la emisión de su programa, ‘Sale el sol’, la mañana de este martes 28 de octubre.

“Yo pensaba que eran pupilentes, pero no”, agregó su colega, Joanna Vega-Biestro, quien puntualizó que la actriz habría acudido a una “clínica especializada que a eso se dedica”.

El comunicador, de hecho, detalló que a la intérprete de ‘Canela fina’ supuestamente le costó la operación “12 mil dólares”.

Ninel Conde se habría cambiado el color de sus ojos con una operación. Imagen Ninel Conde/Instagram

Artistas que han cambiado el color de sus ojos

De ser el caso, Ninel Conde no sería la única famosa que se ha cambiado el color de los ojos mediante una cirugía.

Recientemente, Alma Cero, conocida por su papel de ‘Rosa Aurora’ en ‘María de todos los Ángeles’, se sometió al procedimiento para tener las iris verdes.

“¡Claro! Pero si todos los que pisamos los escenarios somos unos vanidosos”, comentó, a ¡Siéntese Quien Pueda!, al reconocer que se hizo dicho cambio para mejorar su aspecto.

En octubre de 2024, Yailin La Más Viral recurrió a una intervención para que sus ojos pasaran de ser cafés a ‘Miami gray’.

“Voy a cambiar mi color de ojos, los tengo muy lindos, pero el otro día me puse unos ojos grises y, como esta vaina me los quiero hacer”, expuso en un clip difundido en la cuenta oficial de la clínica en Instagram.