Ninel Conde

Hijo de Ninel Conde celebra su cumpleaños, ¿ella no estuvo y se hizo arreglito en la cara?

Emmanuel celebró su cumpleaños en compañía de su padre, el empresario Giovanni Medina, quien le dedicó un amoroso mensaje en sus redes. La gran ausente en el festejo habría sido Ninel Conde.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Hijo de Ninel Conde y Giovanni Medina ya tiene 10 años: así ha crecido Emmanuel lejos de su madre

Emmanuel, hijo de Ninel Conde y Gionvanni Medina, celebró su cumpleaños. Este martes 21 de octubre, el adolescente cumplió 11 años de vida, por lo que su padre le organizó espectacular fiesta de cumpleaños.

El empresario mexicano compartió varias fotografías del festejo en Instagram, donde también le dedicó un amoroso mensaje a su pequeño, quien hace algunos meses debutó como empresario.

PUBLICIDAD

“Feliz cumple. Hoy es el primer día de la segunda década de tu vida, #11Años de bendición, de amor y de hacerme feliz. Feliz cumpleaños a mi compañero de vida, mi familia. Que Dios siga contigo a cada instante. Te ama papá”, expresó.

Así felicitó Giovanni Medina a su hijo por su cumpleaños número 11.
Así felicitó Giovanni Medina a su hijo por su cumpleaños número 11.
Imagen Giovanni Medina / Instagram


Aunque en las imágenes aparecen papá e hijo sonrientes disfrutando del festejo, pareciera que la gran ausente habría sido Ninel Conde.

Más sobre Ninel Conde

Hijo de Ninel Conde debuta como empresario: Emmanuel solo tiene 10 años
2 mins

Hijo de Ninel Conde debuta como empresario: Emmanuel solo tiene 10 años

Univision Famosos
Ninel Conde y su escandaloso historial amoroso entre acusaciones de violencia y fraudes
1:35

Ninel Conde y su escandaloso historial amoroso entre acusaciones de violencia y fraudes

Univision Famosos
No solo con Giovanni Medina, Ninel Conde también tuvo problemas legales con Ari Telch por su hija
2 mins

No solo con Giovanni Medina, Ninel Conde también tuvo problemas legales con Ari Telch por su hija

Univision Famosos
¿Hija de Ninel Conde se avergüenza de su madre? La actriz dice por qué no le gusta que hable de ella
1:00

¿Hija de Ninel Conde se avergüenza de su madre? La actriz dice por qué no le gusta que hable de ella

Univision Famosos
¿Cómo se ve Ninel Conde sin maquillaje?: la actriz sorprende por cómo luce
1 mins

¿Cómo se ve Ninel Conde sin maquillaje?: la actriz sorprende por cómo luce

Univision Famosos
¡Ni adiós le dijo! Ninel Conde habla de la huida de su ex Larry Ramos tras presunto fraude
0:48

¡Ni adiós le dijo! Ninel Conde habla de la huida de su ex Larry Ramos tras presunto fraude

Univision Famosos
Ninel Conde habla del escape de su exesposo Larry Ramos como nunca: así se dio cuenta de su fuga
2 mins

Ninel Conde habla del escape de su exesposo Larry Ramos como nunca: así se dio cuenta de su fuga

Univision Famosos
Ninel Conde se somete a nueva cirugía a horas de entrar a La Casa de los Famosos México: esto se hizo
0:50

Ninel Conde se somete a nueva cirugía a horas de entrar a La Casa de los Famosos México: esto se hizo

Univision Famosos
¿Cynthia Klitbo quería participar en la telenovela de Karol G?: "No estuve a su altura"
1 mins

¿Cynthia Klitbo quería participar en la telenovela de Karol G?: "No estuve a su altura"

Univision Famosos
Ninel Conde responde si se ha “pasado” de tratamientos estéticos y enfrenta críticas: “Qué te importa”
0:50

Ninel Conde responde si se ha “pasado” de tratamientos estéticos y enfrenta críticas: “Qué te importa”

Univision Famosos

Se somete a nuevo tratamiendo de belleza

De acuerdo con las publicaciones del llamado ‘Bombón Asesino’, mientras su hijo Emmanuel celebraba su cumpleaños número 11 en la Ciudad de México, ella afinaba detalles del proyecto inmobiliario en el que se encuentra trabajando en Houston, Texas, y, a su vez, se preparaba para someterse a un nuevo tratamiento de rejuvenecimiento facial.

“Miren este glow que me dejó el hydrafacial… es una locura, de verdad, es una belleza… Yo no me lo había hecho, tenía rato que no me lo hacía… Miren el glow…No traigo makeup, no traigo nada… ¡Me encantó!”, declaró.

Ninel Conde se somete a nuevo tratamiento de belleza para rejuvenecer su rostro.
Ninel Conde se somete a nuevo tratamiento de belleza para rejuvenecer su rostro.
Imagen Ninel Conde / Instagram


No está claro si Ninel Conde felicitó a su hijo Emmanuel de manera privada, pero en redes sociales, algunos usuarios cuestionaron su aparente ausencia del festejo en México.

¿Quién es el hijo menor de Ninel Conde?

Emmanuel Medina Herrera nació el 21 de octubre de 2014 en la Ciudad de México. El adolescente es producto de la relación que Ninel Conde y Giovanni Medina sostuvieron de 2013 a 2016.

Su ruptura se dio entre acusaciones de violencia física y psicológica. Aunque los cuatro primeros años Emmanuel permaneció al lado de Ninel Conde, en 2020, Giovanni Medina obtuvo la custodia provisional de su hijo.

PUBLICIDAD

En 2021, el empresario reveló que había ganado la custodia total del menor y que la llamada ‘Bombón asesino’ solo podría ver a su retoño bajo un régimen de visitas.

Luego de algunos dimes y diretes, Ninel Conde y Giovanni Medina llegaron a un acuerdo para compartir la custodia de Emmanuel, teniendo a la fecha una flexible relación.

“Tenemos una relación que podría describir como buena. Ella puede ver a nuestro hijo a libertad. Ella va a contar siempre con mi apoyo, en todos los sentidos, en todos, y con los alcances que yo tenga”, dijo el empresario a ¡Siéntese Quien Pueda! en 2024.

Relacionados:
Ninel CondeGiovanni MedinaHijos de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Tráiler: Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: La Trevi sin filtro
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD