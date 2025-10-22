Hijo de Ninel Conde celebra su cumpleaños, ¿ella no estuvo y se hizo arreglito en la cara?

Video Hijo de Ninel Conde y Giovanni Medina ya tiene 10 años: así ha crecido Emmanuel lejos de su madre

Emmanuel, hijo de Ninel Conde y Gionvanni Medina, celebró su cumpleaños. Este martes 21 de octubre, el adolescente cumplió 11 años de vida, por lo que su padre le organizó espectacular fiesta de cumpleaños.

El empresario mexicano compartió varias fotografías del festejo en Instagram, donde también le dedicó un amoroso mensaje a su pequeño, quien hace algunos meses debutó como empresario.

PUBLICIDAD

“Feliz cumple. Hoy es el primer día de la segunda década de tu vida, #11Años de bendición, de amor y de hacerme feliz. Feliz cumpleaños a mi compañero de vida, mi familia. Que Dios siga contigo a cada instante. Te ama papá”, expresó.

Así felicitó Giovanni Medina a su hijo por su cumpleaños número 11. Imagen Giovanni Medina / Instagram



Aunque en las imágenes aparecen papá e hijo sonrientes disfrutando del festejo, pareciera que la gran ausente habría sido Ninel Conde.

Se somete a nuevo tratamiendo de belleza

De acuerdo con las publicaciones del llamado ‘Bombón Asesino’, mientras su hijo Emmanuel celebraba su cumpleaños número 11 en la Ciudad de México, ella afinaba detalles del proyecto inmobiliario en el que se encuentra trabajando en Houston, Texas, y, a su vez, se preparaba para someterse a un nuevo tratamiento de rejuvenecimiento facial.

“Miren este glow que me dejó el hydrafacial… es una locura, de verdad, es una belleza… Yo no me lo había hecho, tenía rato que no me lo hacía… Miren el glow…No traigo makeup, no traigo nada… ¡Me encantó!”, declaró.

Ninel Conde se somete a nuevo tratamiento de belleza para rejuvenecer su rostro. Imagen Ninel Conde / Instagram



No está claro si Ninel Conde felicitó a su hijo Emmanuel de manera privada, pero en redes sociales, algunos usuarios cuestionaron su aparente ausencia del festejo en México.

¿Quién es el hijo menor de Ninel Conde?

Emmanuel Medina Herrera nació el 21 de octubre de 2014 en la Ciudad de México. El adolescente es producto de la relación que Ninel Conde y Giovanni Medina sostuvieron de 2013 a 2016.

Su ruptura se dio entre acusaciones de violencia física y psicológica. Aunque los cuatro primeros años Emmanuel permaneció al lado de Ninel Conde, en 2020, Giovanni Medina obtuvo la custodia provisional de su hijo.

PUBLICIDAD

En 2021, el empresario reveló que había ganado la custodia total del menor y que la llamada ‘Bombón asesino’ solo podría ver a su retoño bajo un régimen de visitas.

Luego de algunos dimes y diretes, Ninel Conde y Giovanni Medina llegaron a un acuerdo para compartir la custodia de Emmanuel, teniendo a la fecha una flexible relación.