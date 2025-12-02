¿Ninel Conde ve de color verde tras modificar sus ojos? Esto explicó

Video Ninel Conde se somete a polémica cirugía que le da un cambio radical a su rostro: así luce ahora

Ninel Conde sorprendió a finales de octubre al confirmar que se sometió a un tratamiento estético para cambiar el color de sus ojos. Ahora, la actriz confesó que ese procedimiento no lo tenía previsto y cuenta cómo lo decidió.

'El Bombón Asesino' explicó que un maquillista de Houston le ofreció pupilentes para una sesión fotográfica y al ver cómo lucía quedó maravillada, a pesar de lo incómodo que era traerlos puestos.

Al contarle a su esposo, él le comentó que había una clínica en Nueva York especializada en cambiar el color del iris.

"Desde ahí dije 'qué padre', después, mi marido me dijo 'hay un doctor en Nueva York que es buenísimo'", contó a los medios de comunicación en conferencia de prensa, reportó el diario El Universal.

La actriz compartió que uno de sus amigos se sometió al procedimiento y al ver los resultados quedó sorprendida y fue así que decidió cambiarse el color de ojos, a pesar de que ese era un 'arreglito' que no tenía contemplado.

" Coincidencias de la vida, una cosa llevó a la otra y se dieron las cosas", contó Ninel a la prensa.

Incluso, la cantante reveló que ahora es su esposo quien se someterá a este procedimiento estético: "¡Vamos a estar los dos de ojo carísimo!", dijo con humor a la prensa.

¿Ninel Conde ve de color verde?

La mexicana, de 49 años, estuvo en el programa Hoy donde habló de su nueva imagen. Ahí le explicó a los presentadores, como Raúl Araiza, que su visión no había cambiado: "Superbién, no, no veo verde ni nada, veo normal", dijo en el show matutino.

Galilea Montijo se mostró curiosa sobre el tema: "Oye, pero es que yo, por ejemplo, me he operado de la vista. ¿Es ese tipo de operación que es con láser?".

Conde explicó que es diferente, por lo cual no afecta la vista: "Esto es todavía como más simple porque el láser, pues te modifica el tema de la visión. Aquí no se meten con nada de la visión, o sea, es como alrededor".

Explicó que es un procedimiento no invasivo, pues dijo que era "como una pinturita".

Así luce Ninel Conde con su nuevo color de ojos. Imagen Ninel Conde/Instagram

¿Cuánto pagó Ninel Conde por cambiarse el color de ojos?