Ninel Conde

¿Cómo se ve Ninel Conde sin maquillaje?: la actriz sorprende por cómo luce

La actriz se mostró al natural durante su participación en un reality show. La intérprete de ‘El Bombón Asesino’ sorprendió a sus compañeros durante su rutina de skincare.

Univision picture
Por:Univision
Video Ninel Conde se somete a nueva cirugía a horas de entrar a La Casa de los Famosos México: esto se hizo

Ninel Conde se dejó ver sin maquillaje durante su participación en el reality ‘La Casa de los Famosos México’.

La actriz sorprendió a sus compañeros con su apariencia luego de someterse a una rutina de skincare para eliminar todo rastro de maquillaje.

“Qué bonita sorpresa”, expresó Facundo en el instante en que ‘El Bombón Asesino’ limpiaba su rostro con una toallita desmaquillante. “Nunca pensé ver a Ninel sin maquillaje”, agregó.

Imagen TikTok

“Prueba superada”, respondió ella al mismo tiempo en que chocaba las palmas con el controversial presentador.

En junio, antes de entrar al reality de TelevisaUnivision, Ninel Conde confesó al comunicador Yordi Rosado que siempre le ha gustado “verse bien” frente al espejo, razón por la que no ha dudado en someterse a diferentes tratamientos estéticos.

“Mientras uno se sienta a gusto, pues qué te importa, ¿no?”, respondió al comunicador luego de ser cuestionada por las críticas de las que ha sido víctima por su apariencia.

Imagen TikTok

Ventilan el que sería el secreto de Ninel Conde para verse bien sin maquillaje

En medio de la polémica, Vicky López, colaboradora de Maxine Woodside en el programa radiofónico ‘Todo para la mujer’, señaló en la emisión de este 29 de julio que Ninel, antes de entrar a ‘La Casa de los Famosos México’, “hizo trampa” con supuestos “truquitos” de belleza para verse bien

Según la presentadora, la actriz de ‘Rebelde’ presuntamente se aplicó extensiones de pestañas y hasta se habría tatuado las cejas para mantener una imagen impecable en el reality.

