Ninel Conde

Hijo de Ninel Conde debuta como empresario: Emmanuel solo tiene 10 años

Emmanuel Medina busca seguir los pasos de su papá, Giovanni Medina. El adolescente prepara el lanzamiento de su primera colección de ropa con la que busca inspirar a más jóvenes de su edad.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video Hijo de Ninel Conde y Giovanni Medina ya tiene 10 años: así ha crecido Emmanuel lejos de su madre

Emmanuel, el hijo menor de Ninel Conde y Giovanni Medina, está por debutar como empresario a sus 10 años.

El adolescente reveló que, inspirado en el trabajo de su padre y buscando seguir sus pasos en la industria empresarial, se encuentra trabajando en su primera colección de ropa, la cual abarcará, por ahora, jeans y playeras, con la que busca “inspirar” a más jóvenes de su edad.

PUBLICIDAD

“Yo siempre he querido ser empresario desde chico y pues me da mucho gusto que por fin lo estoy logrando”, dijo a People en Español este 29 de agosto.

“Me estoy concentrando en hacer los diseños de depredadores, que es el tema de la colección por dos cosas, porque los depredadores tienen muchas características, son fuertes, inteligentes, rápidos y la segunda cosa para que los niños que usen mi ropa, la ropa, se sientan cómodos, inteligentes y fuertes”, agregó.

Emmanuel busca seguir los pasos de su papá en el ámbito empresarial.
Emmanuel busca seguir los pasos de su papá en el ámbito empresarial.
Imagen Giovanni Medina / Instagram

Más sobre Ninel Conde

Ninel Conde y su escandaloso historial amoroso entre acusaciones de violencia y fraudes
1:35

Ninel Conde y su escandaloso historial amoroso entre acusaciones de violencia y fraudes

Univision Famosos
No solo con Giovanni Medina, Ninel Conde también tuvo problemas legales con Ari Telch por su hija
2 mins

No solo con Giovanni Medina, Ninel Conde también tuvo problemas legales con Ari Telch por su hija

Univision Famosos
¿Hija de Ninel Conde se avergüenza de su madre? La actriz dice por qué no le gusta que hable de ella
1:00

¿Hija de Ninel Conde se avergüenza de su madre? La actriz dice por qué no le gusta que hable de ella

Univision Famosos
¿Cómo se ve Ninel Conde sin maquillaje?: la actriz sorprende por cómo luce
1 mins

¿Cómo se ve Ninel Conde sin maquillaje?: la actriz sorprende por cómo luce

Univision Famosos
¡Ni adiós le dijo! Ninel Conde habla de la huida de su ex Larry Ramos tras presunto fraude
0:48

¡Ni adiós le dijo! Ninel Conde habla de la huida de su ex Larry Ramos tras presunto fraude

Univision Famosos
Ninel Conde habla del escape de su exesposo Larry Ramos como nunca: así se dio cuenta de su fuga
2 mins

Ninel Conde habla del escape de su exesposo Larry Ramos como nunca: así se dio cuenta de su fuga

Univision Famosos
Ninel Conde se somete a nueva cirugía a horas de entrar a La Casa de los Famosos México: esto se hizo
0:50

Ninel Conde se somete a nueva cirugía a horas de entrar a La Casa de los Famosos México: esto se hizo

Univision Famosos
¿Cynthia Klitbo quería participar en la telenovela de Karol G?: "No estuve a su altura"
1 mins

¿Cynthia Klitbo quería participar en la telenovela de Karol G?: "No estuve a su altura"

Univision Famosos
Ninel Conde responde si se ha “pasado” de tratamientos estéticos y enfrenta críticas: “Qué te importa”
0:50

Ninel Conde responde si se ha “pasado” de tratamientos estéticos y enfrenta críticas: “Qué te importa”

Univision Famosos
Ninel Conde rompe el silencio ante supuesta relación de su ex, Giovanni Medina, con Irina Baeva
2 mins

Ninel Conde rompe el silencio ante supuesta relación de su ex, Giovanni Medina, con Irina Baeva

Univision Famosos


De acuerdo con Emmanuel, fue su padre Giovanni Medina quien se hizo cargo de los temas de “negociación”, mientras que él está enfocado en la parte creativa. Asimismo, detalló que, en un futuro, espera lanzar una colección de ropa deportiva.

“Estoy haciendo jeans, playeras y en un futuro espero hacer tenis y ropa de deporte. ¡Súper cool!”, dijo.

‘EMME’ será el nombre de la marca de ropa de Emmanuel, quien según contó a la publicación, busca inspirar a los niños a “creer en ti, trabajar con disciplina y no tener miedo de intentar algo nuevo”.

“EMME es solo el comienzo. Los invito a que también creen, imaginen, y se atrevan a emprender. Nuestro futuro empieza hoy”, sentenció.

¿Quién es el hijo menor de Ninel Conde?

Emmanuel Medina Herrera nació el 21 de octubre de 2014 en la Ciudad de México. El adolescente es producto de la relación que Ninel Conde y Giovanni Medina sostuvieron una relación de 2013 a 2016.

Su ruptura se dio entre acusaciones de violencia física y psicológica. Aunque los cuatro primeros años Emmanuel permaneció al lado de Ninel Conde, en 2020, Giovanni Medina obtuvo la custodia provisional de su hijo, mientras que en 2021, el empresario reveló que había ganado la custodia total del menor y que la llamada ‘Bombón asesino’ solo podría ver a su retoño bajo un régimen de visitas.

PUBLICIDAD

Sin embargo, fue en 2022 cuando Ninel Conde y Giovanni Medina llegaron a un acuerdo para compartir la custodia de Emmanuel, teniendo a la fecha una flexible relación.

“Tenemos una relación que podría describir como buena. Ella puede ver a nuestro hijo a libertad. Ella va a contar siempre con mi apoyo, en todos los sentidos, en todos, y con los alcances que yo tenga”, dijo el empresario a ¡Siéntese Quien Pueda! en 2024.


Relacionados:
Ninel CondeGiovanni MedinaHijos de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Instintos
Laura Bozzo
Consuelo
Gratis
LALOLA
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD