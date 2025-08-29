Hijo de Ninel Conde debuta como empresario: Emmanuel solo tiene 10 años

Video Hijo de Ninel Conde y Giovanni Medina ya tiene 10 años: así ha crecido Emmanuel lejos de su madre

Emmanuel, el hijo menor de Ninel Conde y Giovanni Medina, está por debutar como empresario a sus 10 años.

El adolescente reveló que, inspirado en el trabajo de su padre y buscando seguir sus pasos en la industria empresarial, se encuentra trabajando en su primera colección de ropa, la cual abarcará, por ahora, jeans y playeras, con la que busca “inspirar” a más jóvenes de su edad.

“Yo siempre he querido ser empresario desde chico y pues me da mucho gusto que por fin lo estoy logrando”, dijo a People en Español este 29 de agosto.

“Me estoy concentrando en hacer los diseños de depredadores, que es el tema de la colección por dos cosas, porque los depredadores tienen muchas características, son fuertes, inteligentes, rápidos y la segunda cosa para que los niños que usen mi ropa, la ropa, se sientan cómodos, inteligentes y fuertes”, agregó.

Emmanuel busca seguir los pasos de su papá en el ámbito empresarial. Imagen Giovanni Medina / Instagram



De acuerdo con Emmanuel, fue su padre Giovanni Medina quien se hizo cargo de los temas de “negociación”, mientras que él está enfocado en la parte creativa. Asimismo, detalló que, en un futuro, espera lanzar una colección de ropa deportiva.

“Estoy haciendo jeans, playeras y en un futuro espero hacer tenis y ropa de deporte. ¡Súper cool!”, dijo.

‘EMME’ será el nombre de la marca de ropa de Emmanuel, quien según contó a la publicación, busca inspirar a los niños a “creer en ti, trabajar con disciplina y no tener miedo de intentar algo nuevo”.

“EMME es solo el comienzo. Los invito a que también creen, imaginen, y se atrevan a emprender. Nuestro futuro empieza hoy”, sentenció.

¿Quién es el hijo menor de Ninel Conde?

Emmanuel Medina Herrera nació el 21 de octubre de 2014 en la Ciudad de México. El adolescente es producto de la relación que Ninel Conde y Giovanni Medina sostuvieron una relación de 2013 a 2016.

Su ruptura se dio entre acusaciones de violencia física y psicológica. Aunque los cuatro primeros años Emmanuel permaneció al lado de Ninel Conde, en 2020, Giovanni Medina obtuvo la custodia provisional de su hijo, mientras que en 2021, el empresario reveló que había ganado la custodia total del menor y que la llamada ‘Bombón asesino’ solo podría ver a su retoño bajo un régimen de visitas.

Sin embargo, fue en 2022 cuando Ninel Conde y Giovanni Medina llegaron a un acuerdo para compartir la custodia de Emmanuel, teniendo a la fecha una flexible relación.

“Tenemos una relación que podría describir como buena. Ella puede ver a nuestro hijo a libertad. Ella va a contar siempre con mi apoyo, en todos los sentidos, en todos, y con los alcances que yo tenga”, dijo el empresario a ¡Siéntese Quien Pueda! en 2024.