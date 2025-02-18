Ninel Conde

Ninel Conde responde a quienes preguntan por qué "esconde" la cara de su esposo: no se queda callada

Ninel Conde celebró el Día de San Valentín con varias fotografías en redes en las que aparece junto a su esposo y explicó por qué no muestra su rostro.

BodyTune_1599012728817.png
Por:
Ashbya Meré.
Video Ninel Conde presume como nunca a su nuevo esposo: está feliz porque "ya le tocaba"

Ninel Conde compartió una carrete de fotografías en Instagram en las que aparece junto a su esposo para celebrar el Día de San Valentín. Sin embargo, una vez más no dejó al descubierto el rostro de su pareja.

"Un aplauso para esos amores bonitos que te suman y no te restan, que te dan paz, que hacen equipo para seguir creciendo juntos, que sacan lo mejor de ti, que te hacen sentir amada y cuidada. Un aplauso a esos amores desde el alma y no solo desde lo material", escribió en Instagram junto a una serie de fotografías de varios momentos que han pasado juntos.

"Un aplauso a Dios que siempre nos da agua en el desierto… ¡el amor más puro y perfecto viene de é! y él siempre debe estar en medido de cualquier relación donde exista el amor. ¡Que tengan un hermoso día ámense y vivan el hoy! Aquí y ahora", finalizó.

Imagen Ninel Conde/Instagram

¿Por qué no muestra el rostro de su esposo?

En varias ocasiones 'El Bombón Asesino' ha sido cuestionada sobre su pareja, pero siempre evita dar detalles y esta vez no fue la excepción cuando le respondió en Instagram a la cuenta oficial de El Gordo y La Flaca.

"¿Por qué esconderlo?", preguntó la cuenta del show. "Porque mi Raúl de Molina ya lo conoce, pueden preguntarle", dijo la cantante.

En el mensaje también agregó: "¡Ah! Y aprendí que cuando uno ama algo hay que cuidarlo y no exponerlo. Los quiero", sentenció.

Entre los comentarios del público también piden que den el nombre completo para conocer su identidad.

Imagen Instagram

¿Quién es el esposo de Ninel Conde?

En febrero de 2024 se dio a conocer la licencia de matrimonio que fue consultada por el programa 'Sale el Sol' en los registros de la página de internet del Secretario del Tribunal y Contralor del Condado de Miami-Dade.

En el documento se aprecia que el estatus de la actriz aparece como casada y el nombre de su esposo es José Ángel González Cedeño, de origen venezolano. También se especifica que hicieron la solicitud el 13 de noviembre de 2023, pero se casaron el 16 del mismo mes.

De acuerdo con información de la revista TVyNovelas, el esposo de la actriz de 'Rebelde', telenovela que puedes ver en ViX, "se dedica al ramo aduanero" y es 17 años menor que ella.

Imagen Despierta América/Instagram
