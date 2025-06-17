Acusan que madre de Arturo Peniche está "abandonada por la familia": tiene Alzheimer

Video Al borde del llanto, Arturo Peniche habla sobre la salud de su madre: tiene Alzheimer

La madre de Arturo Peniche estaría "abandonada por la familia", así lo asegura la esposa de Flavio Peniche.

Azul, cuñada del reconocido actor de telenovelas, aseguró, en entrevista con Matilde Obregón publicada el 16 de junio, que ella y su pareja han asumido la responsabilidad del cuidado de la señora María Zarco, de 94 años.

Esposa de Flavio Peniche cree que el Alzheimer fue una "bendición" para su suegra

Azul considera que la enfermedad de doña María ha sido una bendición ante las presuntas circunstancias que vive: "Creo que fue una bendición para ella tener Alzheimer, ¿por qué? Ve a su mamá viva, ve a su papá vivo, ve a sus hermanas, ve a sus hijas chiquitas. Si no, imagínate estar bien y el abandono de las hijas, no vienen nietos tampoco, ni bisnietos".

Además, afirmó que la madre de Arturo Peniche "realmente está abandonada por la familia, y eso hubiera sido muy doloroso para ella, sin embargo, ella no se da cuenta de nada, ella está bien".

¿Arturo Peniche ayuda en el cuidado de su mamá?

Sobre la participación del actor Arturo Peniche en el cuidado de su madre, su hermano Flavio describió que sí existe un apoyo económico.

"Mi hermano nos ayuda con pañales y ese tipo de cosas, con una cantidad para saldar algunos gastos y nosotros nos hacemos cargo de todo lo demas".

Mientras que su esposa añadió que “Arturo nos provee de Ensure, de pañales y da una cantidad para la persona que nos puede ayudar de pronto, porque si llegamos salir de viaje de trabajo y esa persona nos apoya y esa esa es su participación . Sin embargo, nuestra participación es de 24/7”.

Hermanas de Arturo Peniche habrían querido meter a su madre en un asilo

La esposa de Flavio Peniche aseguró que las hermanas de los actores pretendían ingresar a doña María Zarco en un asilo, lo que ella, según cuenta, no permitió.

"Cuando sus hijas tocaron el tema de meterla a un asilo yo ardí porque dije, 'Somos muchas, podemos compartírnosla', yo no podría dormir sabiendo si está bien comida, si la tratan bien o no, no podría estar tranquila".

Azul también acusó que las hermanas de Arturo Peniche le "hicieron la guerra": "Lo más difícil en este caso es la familia. Las hijas te agravan la situación, hacen guerra, hacen problema, en lugar de aligerar la carga. Dios ha sido siempre muy bondadoso conmigo y la verdad es que las alejó de mí, entonces puedo hacerlo de mejor manera”, mencionó.

Hasta el momento, Arturo Peniche no ha emitido ningún mensaje respecto a estas declaraciones.