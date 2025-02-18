Arturo Peniche y su esposa retoman su relación tras enfrentar fuerte crisis en su matrimonio

Video Al borde del llanto, Arturo Peniche habla sobre la salud de su madre: tiene Alzheimer

Arturo Peniche y su esposa, Gabriela Ortiz, retomaron su relación tras enfrentar fuerte crisis en su matrimonio que los mantuvo alejados por un año.

En entrevista con la periodista Matilde Obregón, el actor reconoció que fue él quien, en 2020, le sugirió a su esposa separarse, haciendo énfasis que el detonante principal de su separación fue la convivencia 24/7 a causa de la pandemia de Covid-19.

"Fue una circunstancia que alejó a muchas parejas, una de esas fue la convivencia, sí se necesita de una pausa y le dije (a Gaby) ‘dame chance’. Yo necesitaba espacio, me encerré”, contó en el show de YouTube transmitido el 16 de febrero.

A pesar de la separación, Arturo Peniche reconoció que siempre se mantuvo al pendiente de Gaby, quien a su vez, gracias a la distancia, recobró la confianza en sí misma y en su capacidad de salir adelante lejos del actor.

“Nunca me despreocupé de ella, siempre estuve al pendiente, (en ese tiempo) pensé en cuánto la necesito, pensé en cuánto la deseo, pensé en cuánto la quiero, en cuánto la amo, maduré cosas”, expresó el intérprete de 62 años.

“A veces es importante hacerse un ladito, al final del día yo también tengo cosas que hacer y dedicarse a una también, vinieron ajustes muy buenos, lo primero que aprendí es que puedo estar sola, que puedo estar sin él, pero yo decido estar con él porque lo amo”, admitió ella.

Fue precisamente esta reflexión entre ambos lo que detonó que volvieran a unirse en pareja luego de “un año intermitente” separados.

“Al final del día nos pudimos recuperar. Pudimos recuperar ese tiempo que no estuvimos juntos (…) Fue un año intermitente”, expresó Gaby Ortiz.

“La reconquista es padre”, sentenció Arturo Peniche, asegurando que sus hijos, Khiabet y Brandon Peniche siempre los apoyaron.

La ruptura de Arturo Peniche y su esposa, Gaby Ortiz

En septiembre de 2020, Arturo Peniche reveló a la periodista Mara Patricia Castañeda que se encontraba separado de Gabriela Ortiz, con quien había tenido diferencias a causa de la pandemia de Covid-19.

El actor de Amor Amargo (telenovela que puedes ver en ViX) decidió no estar bajo el mismo techo que su familia, quien estaba enferma de Covid-19, para no contagiarse, lo que provocó roces.

“Ella cree que no hice nada, y ya estoy fastidiado de que no se me reconozca que soy un chingón en todo, porque lo soy; y eso me tiene fastidiado ya. Entonces tomé la decisión de quitarme de ahí”, declaró en el show de YouTube ‘En casa de Mara’.

“Cuando ya tu pareja comienza a ver demasiados defectos en ti es porque ya estás estorbando. Entonces: al buen entendedor, como yo, pocas palabras”, insistió y señaló que, a pesar de su separación, seguiría casado toda su vida.