Nicki Nicole es captada junto a famoso cantante tras supuesta ruptura con Peso Pluma

Video Nicki Nicole se quiebra en pleno concierto tras la supuesta infidelidad de Peso Pluma

Nicki Nicole fue captada al lado de un reconocido cantante a días de que aparentemente confirmara que terminó su relación con Peso Pluma.

La rapera, de 23 años, ha mantenido hermetismo en torno a su actual vínculo con el intérprete de corridos tumbados; sin embargo, sí dejó entrever que está afectada.

“Más allá de que seamos artistas y tengamos que trabajar, también somos personas y sentimos muchas cosas. Que estén acá hoy, en un gran apoyo para mí”, dijo durante su concierto en el Fórum Majadas de Guatemala el 16 de febrero.

¿Nicki Nicole de fiesta con reconocido cantante?

Sin aún haber aclarado puntualmente si rompió su romance con Peso Pluma, Nicki Nicole al parecer disfrutó de una velada junto a Rauw Alejandro, de 31 años.

La argentina y el puertorriqueño estuvieron en una fiesta en una discoteca en Miami, Florida, de acuerdo con información presentada por People en Español este 21 de febrero.

Ellos coincidieron en el festival de música Vibra Urbana, que se realizó en la llamada ‘Ciudad del Sol’ el pasado fin de semana.

En un video que circula en redes sociales, se puede apreciar a Rauw Alejandro parado encima de una tarima mientras que presuntamente Nicki Nicole se encuentra detrás de él.

Que no andava triste la Nicki segun? pic.twitter.com/ig3aAiBIro — Miamimusica1234 (@miamimusic30644) February 19, 2024

Ellos colaboraron en 2021 para la canción ‘Sabe’, hecho que ella calificó como “increíble”. “Él es súper talentoso y amable”, sentenció en un comunicado de prensa.

Además, hace un año, compartieron en el programa de concurso ‘La Firma’, por lo que su conexión se afianzó, a decir de la estrella.

“Lo queremos al Rauw, él me ayudó muchísimo en (el ‘show´). Siento que me acompañó y me dio mucha presión. Y él además de ser amigo, es una persona muy graciosa, así que la pasé increíble”, confesó a Los40.

Rauw Alejandro y Rosalía terminaron su compromiso en julio de 2023 en medio de rumores de una infidelidad, lo que él negó tajantemente.

Nicki Nicole habría descubierto engaño de Peso Pluma

El pasado 13 de febrero comenzó a circular un video en el que se puede ver a ‘La Doble P’ tomado de la mano de la ‘influencer’ Sahar Sonia, al interior de un casino en Las Vegas.

Tras la viralización del clip, Nicki Nicole publicó un mensaje en Instagram con el que habría confirmado que el ganador del premio GRAMMY la traicionó.

“Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto… Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes”, escribió.