¿Nicki Nicole ya olvidó a Peso Pluma? Estaría con otro ex en Europa

Video Peso Pluma le da tremendo beso a Anitta en pleno escenario: ¿ya superó a Nicki Nicole?

Nicki Nicole habría pasado la página del desamor que vivió con Peso Pluma, pues la argentina levantó sospechas de que podrían estar junto a su ex, Trueno, en España.

El 1 de julio la cantante argentina compartió en su cuenta de Instagram que estaba en Madrid con un par de fotografías de un auto. Sin embargo, previamente el rapero también había publicado una imagen donde cuestionaba qué hacía en España, la cual retomó la 'influencer' Dayane Chrisel.

PUBLICIDAD

Aunque ninguno de los dos ha compartido imágenes donde aparecen juntos, sus millones de seguidores comenzaron a especular al respecto.

¿Por qué terminaron Nicki Nicole y Trueno?

La relación de los argentinos llegó a su fin de manera inesperada a mediados de 2023. Aunque no anunciaron oficialmente su separación, dieron a entender en varias ocasiones que ya no estaban juntos.

Su amor inició en 2020 tras grabar el tema 'Mamichula' y en julio de ese año lo hicieron oficial; en 2021 compartieron que se habían comprometido. Sin embargo, a finales de 2022 terminaron.

Casi un año después la argentina confirmó su noviazgo con Peso Pluma, el cual terminó a los pocos meses por una supuesta infidelidad del intérprete de 'Ella Baila Sola'.

Nicki Nicole y Trueno en España. Imagen Nicki Nicole/Instagram, Trueno/Instagram, Dayane Chrissel/TikTok

¿Trueno mandó indirecta a Peso pluma?

En febrero de 2024, Nicki Nicole confirmó su ruptura con 'La Doble P' y a los pocos días Trueno dio un mensaje durante su presentación en el Surfestival de Pichiluemu, en Chile, el cual muchos interpretaron como una indirecta para el mexicano.

Antes de cantar 'Mamichula', dijo: "Yo creo que este mundo se divide entre los traidores y los fieles, así que le agradezco a todas las personas que son fieles que están acá".