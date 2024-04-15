Peso Pluma con mujer en Coachella: ¿es la misma con la que habría engañado a Nicki Nicole?

Video Sahar Sonia dice que no sabía que Peso Pluma tenía una relación: así se defendió del escándalo

Peso Pluma fue visto al lado de una mujer en el festival Coachella 2024, que se realizó el fin de semana en la ciudad de Indio, en California.

Este domingo 14 de abril, el también llamado ‘Doble P’ asistió al evento pues fue uno de los invitados de DJ Snake durante su presentación.

A su llegada, la cámara de Despierta América lo grabó caminando mientras una chica lo tomaba del brazo. Ambos evitaron dar declaraciones.

Peso Pluma llegó a Coachella con una mujer. Imagen Despierta América/Instagram



“Peso Pluma captado anoche llegando de la mano a Coachella con la que sería su nuevo amor”, indicó el medio en el ‘post’ de Instagram con el que difundió el video del momento.

Por su parte, la usuaria de TikTok ‘Shatteredgold’ logró filmar al intérprete de ‘Ella baila sola’ y a la joven cuando acudieron al escenario en el que estuvo Doja Cat, según explicó.

¿Quién es la mujer con la que apareció Peso Pluma?

Hasta ahora, Peso Pluma no ha revelado la identidad de la mujer con la que estuvo en Coachella 2024, ni qué relación sostiene con ella.

Sin embargo, en redes sociales comenzó a especularse que se trataría de la misma ‘influencer’ con la que en febrero se dejó ver al interior de un casino en Las Vegas: Sahar Sonia.

Con dicha creadora de contenido la estrella de corridos tumbados supuestamente le fue infiel a su novia, Nicki Nicole, quien tras enterarse de eso dio por finalizada la relación.

Sahar Sonia dio a conocer, por medio de Historias en la red social, que estuvo presente en el ‘show’ que el cantante brindó en Coachella el viernes 12 de abril.

Sahar Sonia asistió al concierto de Peso Pluma en Coachella 2024. Imagen Sahar Sonia/Instagram



De la misma forma, ella dejó claro que presenció en vivo cuando ‘La Doble P’ subió al escenario a interpretar la canción ‘Teka’ con DJ Snake este domingo.

Sahar Sonia estuvo presente en la presentación de Peso Pluma con DJ Snake. Imagen Sahar Sonia/Instagram



Pero, la modelo no ha confirmado ni desmentido que se la chica que sale agarrada del artista en los otros videos que se han vuelto virales.

Nicki Nicole habló así de lo sucedido con Peso Pluma

En marzo, Nicki Nicole finalmente rompió el silencio acerca de su ruptura con Peso Pluma, quien continúa sin pronunciarse al respecto.

“Sentí que todo fue bastante expuesto y que desde mi parte tenía también que decir lo que sentía y lo que me pasada”, dijo en entrevista con Billboard, refiriéndose a la misiva que lanzó después de la polémica.

“A mí lo que más me sanó en estos días fue la gente, mis fans. Recibí muchos mensajes de muchas mujeres felicitándome por el mensaje que envié”, agregó.

A horas de que saliera a la luz el clip en el que el representante del regional mexicano aparecía con Sahar Sonia, la argentina escribió en una Historia:

“El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto… Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy”, apuntó.