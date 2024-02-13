¿Nicki Nicole confirma que Peso Pluma le fue infiel?: "Me enteré de la misma forma que ustedes"

Nicki Nicole rompió el silencio a horas de que comenzaran a circular rumores de que Peso Pluma le fue infiel, razón por la que su relación habría terminado.

Fue por medio de sus historias de Instagram que la rapera externó un mensaje, este martes 13 de febrero, que confirmaría el engaño.

“El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto… Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy”, escribió.

“Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”, concluyó.

Nicki Nicole lanzó un mensaje en Instagram. Imagen Nicki Nicole/Instagram

¿Peso Pluma le fue infiel a Nicki Nicole?

Esta misiva llegó luego de que en redes sociales y medios como Despierta América se difundiera un clip que demostraría que la estrella de corridos tumbados supuestamente traicionó a la intérprete de ‘No voy a llorar’.

“¿Peso Pluma engañó a Nicki Nicole? (Él) fue visto de la mano con una misteriosa mujer en Las Vegas”, se lee en la sección de la descripción de la plataforma digital.

Peso Pluma fue captado "de la mano" de una mujer que no es Nicki Nicole. Imagen Despierta América/Instagram



El show matutino asimismo publicó imágenes en las que el cantautor y la chica, cuya identidad es desconocida, disfrutan al interior de un casino.

De acuerdo con Milenio, las fotografías habrían sido tomadas después de que el cantautor acudiera tras el Super Bowl, el domingo 11 de febrero, a una fiesta con el DJ Alec Monopoly.

Peso Pluma con una "misteriosa mujer" al interior de un casino en Las Vegas. Imagen Despierta América/Instagram

Nicki Nicole 'borró' a Peso Pluma

Durante las primeras horas de este martes 13 de febrero, Nicki Nicole encendió las alarmas al eliminar de su cuenta oficial de Instagram todas las postales en las que salía con ‘La Doble P’.

Univision Famosos verificó este 13 de febrero que la argentina y el representante de la música regional mexicana todavía se siguen mutuamente en la plataforma digital.

Peso Pluma y Nicki Nicole todavía se siguen en Instagram. Imagen Peso Pluma/Nicki Nicole/Instagram



De hecho, Hassan Emilio Kabande Laija, nombre real del artista, aún tiene en su perfil los ‘post’ en los que se les ve felices y enamorados.

Peso Pluma conserva sus videos e imágenes con Nicki Nicole en Instagram. Imagen Peso Pluma/Instagram

Nicki Nicole esperaba pasar San Valentín con Peso Pluma

Peso Pluma y Nicki Nicole han sido durante los últimos meses una de las parejas más populares del espectáculo, por lo que su aparición en eventos como los Grammy 2024 ha causado conmoción.

Recientemente, ella aseguró que ambos estaban coordinándose para lograr celebrar juntos este próximo Día de San Valentín.

“Eso es algo que estamos planeando porque a veces es un poco difícil con las fechas, pero la verdad es que me encantaría poder pasarlo con él”, dijo a El Gordo y La Flaca el 7 de febrero.

En su encuentro con el citado programa de Univision, la cámara logró captar que la compositora tomaba de la mano a su mánager, Matt Santoro, mientras arribaban al aeropuerto de Los Ángeles.

El video permite ver que en el instante que ella se da cuenta de que la están grabando, suelta inmediatamente a su representante y se aparta de él.