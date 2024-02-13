Peso Pluma

¿Nicki Nicole confirma que Peso Pluma le fue infiel?: "Me enteré de la misma forma que ustedes"

La rapera habría revelado que la estrella de corridos tumbados la engañó publicando un fuerte mensaje. Este 13 de febrero, comenzó a circular un video en el que el cantante aparece con otra mujer.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Video ¿Nicki Nicole confirmó la infidelidad de Peso Pluma? Compartió un preocupante mensaje

Nicki Nicole rompió el silencio a horas de que comenzaran a circular rumores de que Peso Pluma le fue infiel, razón por la que su relación habría terminado.

Fue por medio de sus historias de Instagram que la rapera externó un mensaje, este martes 13 de febrero, que confirmaría el engaño.

PUBLICIDAD

“El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto… Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy”, escribió.

“Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”, concluyó.

Nicki Nicole lanzó un mensaje en Instagram.
Nicki Nicole lanzó un mensaje en Instagram.
Imagen Nicki Nicole/Instagram

¿Peso Pluma le fue infiel a Nicki Nicole?

Esta misiva llegó luego de que en redes sociales y medios como Despierta América se difundiera un clip que demostraría que la estrella de corridos tumbados supuestamente traicionó a la intérprete de ‘No voy a llorar’.

“¿Peso Pluma engañó a Nicki Nicole? (Él) fue visto de la mano con una misteriosa mujer en Las Vegas”, se lee en la sección de la descripción de la plataforma digital.

Peso Pluma fue captado "de la mano" de una mujer que no es Nicki Nicole.
Peso Pluma fue captado "de la mano" de una mujer que no es Nicki Nicole.
Imagen Despierta América/Instagram

Más sobre Peso Pluma

Carmen Campuzano no aprueba que Peso Pluma sea embajador de la moda en NY: no es “el indicado” 
0:58

Carmen Campuzano no aprueba que Peso Pluma sea embajador de la moda en NY: no es “el indicado” 

Univision Famosos
Peso Pluma habría tomado drástica decisión tras polémica de Los Alegres del Barranco
2 mins

Peso Pluma habría tomado drástica decisión tras polémica de Los Alegres del Barranco

Univision Famosos
Peso Pluma llama “amor” a Kenia Os: así habría confirmado su relación con la cantante
1 mins

Peso Pluma llama “amor” a Kenia Os: así habría confirmado su relación con la cantante

Univision Famosos
¿Peso Pluma y Kenia Os se comprometieron? La cantante da el “sí” tras romántico momento
0:53

¿Peso Pluma y Kenia Os se comprometieron? La cantante da el “sí” tras romántico momento

Univision Famosos
Los lujosos regalos de Peso Pluma a sus parejas
3:08

Los lujosos regalos de Peso Pluma a sus parejas

Univision Famosos
¡A todo beso!: Peso Pluma y Kenia Os son captados así en el Super Bowl
1:04

¡A todo beso!: Peso Pluma y Kenia Os son captados así en el Super Bowl

Univision Famosos
Los looks de los Premios GRAMMY: Peso Pluma con nueva imagen y Shakira de cumpleaños
4 mins

Los looks de los Premios GRAMMY: Peso Pluma con nueva imagen y Shakira de cumpleaños

Univision Famosos
¿Peso Pluma y Kenia Os confirman romance? Los tatuajes que levantan sospechas
2 mins

¿Peso Pluma y Kenia Os confirman romance? Los tatuajes que levantan sospechas

Univision Famosos
Cachan a Peso Pluma muy cariñoso con Kenia Os al aparecer juntos en Miami: video
1:00

Cachan a Peso Pluma muy cariñoso con Kenia Os al aparecer juntos en Miami: video

Univision Famosos
Peso Pluma y Kenia Os son captados juntos en Miami y desatan rumores de romance: ¿y Belinda?
2 mins

Peso Pluma y Kenia Os son captados juntos en Miami y desatan rumores de romance: ¿y Belinda?

Univision Famosos


El show matutino asimismo publicó imágenes en las que el cantautor y la chica, cuya identidad es desconocida, disfrutan al interior de un casino.

De acuerdo con Milenio, las fotografías habrían sido tomadas después de que el cantautor acudiera tras el Super Bowl, el domingo 11 de febrero, a una fiesta con el DJ Alec Monopoly.

Peso Pluma con una "misteriosa mujer" al interior de un casino en Las Vegas.
Peso Pluma con una "misteriosa mujer" al interior de un casino en Las Vegas.
Imagen Despierta América/Instagram

Nicki Nicole 'borró' a Peso Pluma

Durante las primeras horas de este martes 13 de febrero, Nicki Nicole encendió las alarmas al eliminar de su cuenta oficial de Instagram todas las postales en las que salía con ‘La Doble P’.

Univision Famosos verificó este 13 de febrero que la argentina y el representante de la música regional mexicana todavía se siguen mutuamente en la plataforma digital.

Peso Pluma y Nicki Nicole todavía se siguen en Instagram.
Peso Pluma y Nicki Nicole todavía se siguen en Instagram.
Imagen Peso Pluma/Nicki Nicole/Instagram


De hecho, Hassan Emilio Kabande Laija, nombre real del artista, aún tiene en su perfil los ‘post’ en los que se les ve felices y enamorados.

Peso Pluma conserva sus videos e imágenes con Nicki Nicole en Instagram.
Peso Pluma conserva sus videos e imágenes con Nicki Nicole en Instagram.
Imagen Peso Pluma/Instagram

Nicki Nicole esperaba pasar San Valentín con Peso Pluma

Peso Pluma y Nicki Nicole han sido durante los últimos meses una de las parejas más populares del espectáculo, por lo que su aparición en eventos como los Grammy 2024 ha causado conmoción.

PUBLICIDAD

Recientemente, ella aseguró que ambos estaban coordinándose para lograr celebrar juntos este próximo Día de San Valentín.

“Eso es algo que estamos planeando porque a veces es un poco difícil con las fechas, pero la verdad es que me encantaría poder pasarlo con él”, dijo a El Gordo y La Flaca el 7 de febrero.

En su encuentro con el citado programa de Univision, la cámara logró captar que la compositora tomaba de la mano a su mánager, Matt Santoro, mientras arribaban al aeropuerto de Los Ángeles.

El video permite ver que en el instante que ella se da cuenta de que la están grabando, suelta inmediatamente a su representante y se aparta de él.

No obstante, presuntamente su idilio con ‘La Doble P’ continuaba y minutos después se encontró con él, incluso, compartieron algunos besos en la boca.

Relacionados:
Peso Plumanicki nicoleParejas de famososInfidelidad

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Consuelo
Gratis
Tráiler: Papás por siempre
Tráiler: El dentista
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD