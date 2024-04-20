Peso Pluma

Peso Pluma baila pegadito con Anitta tras su beso y la polémica ruptura con Nicki Nicole

Los cantantes finalmente ‘perrearon’ al ritmo de ‘Bellakeo’, canción que interpretan juntos y se volvió un éxito. A finales de 2023, ‘La Doble P’ se volvió viral por evitar ver los sexys movimientos de la brasileña presuntamente por respeto a quien entonces era su novia.

Por:
Dayana Alvino.
Video Peso Pluma le da tremendo beso a Anitta en pleno escenario: ¿ya superó a Nicki Nicole?

Peso Pluma ahora sí bailó pegadito y de forma sensual con Anitta, a poco más de dos meses desde su polémica ruptura con Nicki Nicole.

Durante su segunda presentación en el festival Coachella 2024, este viernes 19 de abril, ‘La Doble P’, como también se le conoce, tuvo entre sus invitados a la cantante brasileña.

Ante la presencia de miles de espectadores, los artistas interpretaron su éxito ‘Bellakeo’ y, al ritmo de la música, ‘perrearon’ sin contenerse.

Durante diversos momentos, mientras Anitta movía su cintura y ‘derrière’, Peso Pluma se colocó a sus espaldas para seguirle los pasos, ocasionando la ovación del público.

@exafm

#ExaTrends #PesoPluma sorprendió durante su segunda presentación en #Coachella con la presencia de #Anitta 🔥🔥 Que llegó para interpretar con el mexicano su exitosa colaboración #BELLAKEO 💿🎶

♬ sonido original - ExaFM

Peso Pluma y Anitta muy profesionales y juntitos

Previo a la presentación, la estrella de corridos tumbados y la intérprete de ‘Envolver’ ensayaron lo que harían horas más tarde.

En un video compartido por Billboard en TikTok se puede apreciar el instante en el que ‘La Doble P’ y Anitta cantan su ‘hit’ a forma de preparación.

Aunque un poco más contenidos, ambos se menearon al compás de la melodía y, al terminar, se mostraron muy animados.

@billboardar

@Peso Pluma y @Anitta en los ensayos para el show en #Coachella #billboardar #pesopluma #anitta #coachella2024

♬ sonido original - Billboard AR

Hace sólo tres semanas, ellos compartieron un beso en los labios estando arriba del escenario en el Festival Pal’Norte, que se realizó en Monterrey, Nuevo León.

Posteriormente, al acudir a los iHeartRadio Music Awards 2024, él aseguró acerca de su vínculo: “Solo (somos) amigos”.

¿Peso Pluma se liberó tras terminar con Nicki Nicole?

La reciente interacción de Peso Pluma con Anitta está llamando la atención debido a que, en contraste de hace unos meses, fue desinhibida.

En diciembre de 2023, ellos interpretaron ‘Ballakeo’ en el evento ‘TikTok in The Mix’. Entonces, el cantante aún era novio de Nicki Nicole.

Como suele hacerlo, la representante del género urbano danzó de manera sexy. Sin embargo, Hassan Emilio, nombre real del mexicano, se mantuvo distante y evitó verla.

@anitta

Dale play en bellakeeeeo

♬ BELLAKEO - Tiktok - Peso Pluma & Anitta

En redes sociales, dicho instante se volvió viral e internautas especularon que ‘La Doble P’ reaccionó así para respetar a su pareja, inclusive lo reconocieron como “el hombre más fiel”.

A diferencia de ese día, actualmente el compositor estaría soltero. La argentina terminó su relación a mediados de febrero, luego de que aparentemente él fuera infiel.

Nicki Nicole dio a conocer la separación después de que Despierta América difundiera un video en el que Peso Pluma aparecía tomado de la mano de la ‘influencer’ Sonia Sahar.

Aunque el 14 de abril, él asistió al festival Coachella con la modelo Gabrielle Britez, todavía no ha confirmado que tengan un romance.

Nicki Nicole responde si noviazgo con Peso Pluma la “perjudicó”

Y mientras su ex Peso Pluma estaba con Anitta, Nicki Nicole contestó si considera que su idilio con él le perjudico en el aspecto profesional.

“La verdad es que no es ni más ni menos que una relación. Siento que las relaciones empiezan y terminan, tienen algo súper lindo, pero también tienen su fin”, dijo en entrevista con ‘El vacilón de la mañana’ el 18 de abril.

“Yo creo que, en lo personal, estuvo bueno, es parte de un proceso”, indicó. “¿Qué te puedo decir sobre lo que pasó más que lo que ya saben? Nada”, concluyó.

