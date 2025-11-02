nicki nicole

Nicki Nicole y Lamine Yamal habrían terminado romance: responden si hubo infidelidad

¡Se acabó el amor! Lamine Yamal y Nicki Nicole habrían revelado su ruptura luego de 3 meses de romance, según varios periodistas desde España y Argentina, quienes han citado a la famosa pareja. Se dice que la separación habría sido supuestamente por teléfono.

El romance entre el joven astro del FC Barcelona, Lamine Yamal, y la cantante argentina Nicki Nicole habría llegado a su fin.

La noticia fue dada a conocer por varios periodistas durante este fin de semana, a quienes la pareja les habrían revelado su situación.

¿Qué pasó con Lamine Yamal y Nicki Nicole?

El periodista español Javi de Hoyos reveló en el show de televisión 'D corazón' un mensaje que aseguró fue enviado directamente por el futbolista.

" No estamos juntos y no ha sido por ninguna infidelidad. Simplemente nos hemos separado y ya está. Todo lo que está saliendo no tiene nada que ver con nuestra relación. No le he sido infiel ni he estado con otra persona", expresó Yamal, dejando claro que los rumores sobre una supuesta traición no tienen fundamento.

Así presumieron Lamine Yamal y Nicki Nicole en redes su fugaz romance.
Así presumieron Lamine Yamal y Nicki Nicole en redes su fugaz romance.
Imagen Lamine Yamal/Instagram y Nicki Nicole/Instagram

La declaración se suscita en medio de especulaciones que han circulado en medios de España y Argentina, donde se hablaba de una posible y supuesta relación entre el deportista y la 'influencer' italiana Anna Gegnoso, tras un viaje fugaz a Milán.

De acuerdo con lo que se sabe, la separación de la ahora expareja habría ocurrido antes de ese viaje a Italia y se alega que no hubo terceros involucrados.

Yanina Latorre, conductora del show argentino 'Sálvese quien pueda', reveló en Instagram que el quiebre se habría dado por teléfono, con Nicki en Buenos Aires y Lamine en Barcelona, según reseñó el diario El Clarín.

Nicki Nicole habría confirmado separación

El paparazzo español Jordi Martín también dijo haber recibido un mensaje directo de la cantante, en el que confirmaba la separación, según dio a conocer en Instagram.

"Hola Jordi. No soy de hacer estas cosas, pero bueno, te quería aclarar que con Lamine no estamos juntos desde hace unos días después de que me fui de Barcelona", leyó el también corresponsal de El Gordo y La Flaca.

La cantante, quien en el pasado se le relacionó con el mexicano Peso Pluma, también desechó los rumores de una supuesta infidelidad.

"Creeme que si alguien me fuese infiel, yo sería la primera en aclararlo en todos lados como ya hice en un pasado", agregó Nicki Nicole en el mensaje que leyó Jordi Martín.

El romance de Nicki y Lamine

El noviazgo de la pareja se hizo público hace unos tres meses, cuando fueron captados juntos en el aeropuerto de El Prat, en Barcelona, a finales de julio, poco después del cumpleaños número 18 del jugador.

Aunque al principio mantuvieron su relación en privado, pronto comenzaron a compartir momentos románticos en redes: cenas, viajes y regalos que daban cuenta de su conexión.

La relación se oficializó el 25 de agosto, cuando ambos publicaron una foto juntos celebrando el cumpleaños número 25 de Nicki, rodeados de rosas y un pastel rosa.

