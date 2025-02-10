Reportan muerte del papá de Nicki Nicole: lo que se sabe

Video Nicki Nicole habla de su ruptura con Peso Pluma: "A veces nos va bien en el amor y a veces no"

Nicki Nicole estaría atravesando un duro momento personal pues se reporta que su papá, el señor Sergio Cucco, ha muerto.

Este 10 de febrero, el programa ‘Radiópolis’, de la ciudad argentina Rosario, en donde nació la estrella, informó que el padre de esta habría fallecido tras luchar varios años contra una enfermedad, la cual no fue especificada.

Por su parte, La Nación dio a conocer que pudieron confirmar la noticia “por una fuente muy cercana a la artista”.

Según este medio, la intérprete de ‘Ojos verdes’ “se encontraba en Costa Rica” al momento del deceso pues “se presentó en el Picnic Festival Centroamérica”.

De acuerdo con la página oficial en Facebook del espectáculo, la rapera brindó su show el sábado 8 de febrero en el Centro de Eventos Pedregal.

Fallece padre de la cantante Nicki Nicole a los 56 años

Sergio Cucco había sido un gran apoyo y de los principales impulsores de la carrera de Nicki, mismo que luchó durante meses contra una enfermedad.

El hecho ocurrió mientras Nicole estaba en Costa Rica como parte de su gira pic.twitter.com/gXUvL8NlV1 — NOTICIAS MEGAVISION (@megavisionmx) February 10, 2025

En su reporte, el diario inclusive detalló que “los restos de Cucco fueron despedidos por familiares y amigos en la casa velatoria Caramuto este lunes”.

“Luego fueron trasladados al cementerio El Salvador, de Rosario”, se explicó, aunque sin aclarar si Nicki habría podido trasladarse hasta ahí.

Hasta ahora, ella no ha emitido alguna declaración al respecto, esto pese a que usuarios de Instagram han recurrido a su último ‘post’ para darle condolencias.

¿Quién era el papá de Nicki Nicole?

En su sitio web, La Nación expone que Sergio Cucco, papá de Nicki Nicole, “fue mecánico casi toda su vida” e igualmente se desempeñó como taxista.

Hablando de él con la revista Rolling Stone, de enero de 2021, ella expresó: “Antes de que yo naciera, mi viejo tomó muchas malas decisiones, pensando que iban a salir bien y salieron mal”.

“Capaz tenía un laburo buenísimo y lo dejaba para hacer otra cosa. No se daba cuenta que atrás tenía una familia, una mujer que no trabajaba”, relató.

Cuando la cantautora tenía 13 años, sus padres se divorciaron y ella y sus hermanos se mudaron con su madre a vivir a otra casa en el mismo barrio de Echesortu.

Después de que la compositora empezó su carrera, su padre se convirtió en un pilar importante. Él aseguró estar “superorgulloso” por los logros de su hija.