nicki nicole

¿Nicki Nicole lanza indirectas para Peso Pluma en su nueva canción? Él se “besa” con Anitta

La argentina estrenó ‘Ojos Verdes’, tema que internautas consideran contiene ‘dardos’ en contra de ‘La Doble P’. Mientras esa polémica está encendida, el cantante de corridos tumbados fue captado supuestamente “besándose” con la brasileña.

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Video Nicki Nicole habla de su ruptura con Peso Pluma: "A veces nos va bien en el amor y a veces no"

Nicki Nicole puso fin a su relación con Peso Pluma hace poco más de dos meses, aparentemente confirmando “con mucho dolor” que él le fue infiel con la ‘influencer’ Sonia Sahar.

Desde entonces, la rapera se ha mantenido hermética al respecto de lo que sucedió entre ella y el cantante en su separación, pero sí ha aclarado que “no” considera que ese romance la perjudicara.

“Yo creo que, en lo personal, estuvo bueno, es parte de un proceso”, dijo en su aparición en el programa radiofónico ‘El vacilón de la mañana’, el 18 de abril.

Nicki Nicole estrena ‘Ojos Verdes’: esto dice su letra

Este 24 de abril, Nicki Nicole estrenó su canción ‘Ojos Verdes’, una cumbia en cuya letra se cuenta la trama de una mujer que ya superó a su ex.

“Yo sé que soñás con poder cambiar las cosas. Te arrepentís y te morís por verme. Pero, ‘baby’, no me duele más. Se marchitaron las rosas”, entona la argentina.

“Suerte encontrándome en otros ojos verdes. Pero es que yo sacaba lo mejor de ti, y te diste cuenta el día que me fui”, continúa.

La artista también dice: “¿A quién vas a engañar, a quién le vas a mentir diciendo que no me extrañas? Sé que estás con otra, pero pensando en mí y le das los besos que algún día te di”.

Más adelante, la copla indica: “Sé que te molesta que cuando me llamas no hay respuesta y que pa’ olvidarte no hizo falta alcohol ni fiesta”.

“Te duele que pa’ mí seas pasado y que vos me pienses cada vez que con ella te acuestas. No te deseo lo mejor porque ya me perdiste, pero que te vaya bien con lo que conseguiste”, sentencia.

“Ya te perdoné, pero no vuelvas. A tu amor ya le cerré la puerta. Me dice la gente que te ves mal, no te hagas el inocente”, expone.

¿Nicki Nicole manda indirectas a Peso Pluma en su nueva canción?

En su cuenta de Instagram, Nicki Nicole publicó clips para promocionar su tema y, en la sección de comentarios, varios usuarios le cuestionaron si el ‘hit’ tiene “indirectas para Peso Pluma”.

“‘La Doble P’ ni te topa”, “No puedes dejar de colgarte de tus exparejas”, “Otra que quiere facturar por ardida”, “Hay que capitalizar todo lo que se pueda” y “Hassan, el villano en una historia mal contada”, igual le reclaman.

Nicki Nicole fue cuestionada acerca de si su canción 'Ojos verdes' tiene indirectas a Peso Pluma.
Nicki Nicole fue cuestionada acerca de si su canción 'Ojos verdes' tiene indirectas a Peso Pluma.
Imagen Nicki Nicole/Instagram

Durante el ya mencionado ‘show’, ella aseguró que escribió ‘Ojos Verdes’ “pensando” en ella: “Lo mejor es canalizar en la música lo que me pasa en lo personal, y por eso decidí hablar de mí y lo que yo siento”.

“Siempre esa es mi manera de expresarme: a través de la música, y me pareció la mejor canción, que encima es una cumbia (…) y hablar un poco de mí y de lo que me representa”, agregó.

Peso Pluma se “besa” con Anitta

Y mientras Nicki Nicole se preparaba para que el mundo escuchara ‘Ojos Verdes’, Peso Pluma se dejaba ver con Anitta.

Ellos primero bailaron muy pegaditos su éxito ‘Bellakeo’, durante una de las presentaciones que ‘La Doble P’ brindó en el festival Coachella 2024, el 19 de abril.

Días más tarde, este 25 de abril, la brasileña y el mexicano se fueron de fiesta, tras acudir a los Latin American Music Awards 2024, a un antro en la ciudad de Las Vegas, Nevada.

Despierta América mostró, vía redes sociales, un video en el que aparecen bailando y “besándose” aparentemente en los labios.

Peso Pluma y Anitta se habrían besado mientras se encontraban en un antro en Las Vegas.
Peso Pluma y Anitta se habrían besado mientras se encontraban en un antro en Las Vegas.
Imagen Despierta América/Instagram
Relacionados:
nicki nicolePeso PlumaAnittaParejas de famososLatin American Music Awards

