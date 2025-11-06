Nawat Itsaragrisil habría acusado a Miss Universe con la policía: lo que hay detrás del incidente con Fátima

Video La reacción del directivo de Miss Universe tras alegar que no llamó “tonta” a Fátima Bosch: "Mentiras"

Nawat Itsaragrisil señaló a Fátima Bosch de no publicar en redes sociales contenidos para promocionar Tailandia, pero Miss México se habría defendido alegando que "no era su culpa que tuviera problemas con la organización". Sin embargo, esta respuesta tendría un trasfondo.

De acuerdo con Miguel Masjuan, experto en certámenes de belleza, Nawat habría denunciado a Miss Universe Organization con la policía porque habrían cometido un delito, así lo explicó en el programa '¡Tal Cual! Sin Filtro'.

PUBLICIDAD

Cabe señalar que el empresario mexicano Raúl Rocha Cantú es el nuevo dueño de la franquicia.

¿Por qué Nawat Itsaragrisil tendría problemas con Miss Universe?

De acuerdo con una fuente fidedigna de Miguel Masjuan, que habría estado presente en el lugar de los hechos, un día antes del enfrentamiento entre Nawat y Fátima, el empresario tailandés habría denunciado a Miss Universe Organization por tener un patrocinador prohibido en Tailandia.

"Él descubrió que uno de los anunciantes de Miss Universo es una empresa de juegos online que es Filipinas, en Tailandia están prohibidos los juegos de azar. ¿Qué hizo él? Fue y los denunció con la policía", explica el experto.

Detalló que las autoridades arrestaron a todos los mexicanos en el hotel mientras estaban desayunando.

"Me dicen que estaban desayunando y aparece la policía y era como si fuera una imagen del ICE en California, se llevaron presos a todos los mexicanos, se llevaron presos a los maquilladores", sin saber si ellos también eran de México, según narró.

Según Masjuan, el actuar de Itsaragrisil habría sido porque desea quedarse con la franquicia del certamen de belleza que ahora preside el empresario mexicano Raúl Rocha Cantú.