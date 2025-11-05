Fátima Bosch lanza sorpresivo mensaje tras sanción a Nawat Itsaragrisil por llamarla “tonta”

Fátima Bosch compartió un sorpresivo mensaje a horas de que se diera a conocer la sanción a Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universe Tailandia, por haberla llamado “tonta”.

A horas de que se conociera mundialmente el altercado en el que el empresario insultó a Miss Universe México, Raúl Rocha, copropietario de Miss Universe, anunció cuáles serían las consecuencias por dicho acto.

“He condicionado la participación de Nawat en los eventos que forman parte del certamen 74 de Miss Universe para que esta sea muy limitada o nula”, pronunció en un comunicado.

Fátima Bosch lanza mensaje

Después de que se supieran las medidas disciplinarias para Nawat Itsaragrisil, Fátima Bosch ‘posteó’ en sus Historias de Instagram una misiva de empoderamiento.

“Cuando le dije a Fátima, “Salte, no tienes que estar ahí’, ella me respondió con fuerza: ‘Yo tengo que estar aquí porque no sirve de nada alzar la voz si voy a salir corriendo”, escribió, aparentemente refiriéndose a lo que pensó tras el percance.

“‘Yo alzo la voz y me quedo aquí, por mí, por mi país y por todas las mujeres que necesitan saber que luchar por tus sueños se demuestra con acciones. Me voy a quedar porque no hice nada malo’”, agregó.

La tabasqueña confesó qué fue lo que comprendió en medio de ese problema: “Y en ese momento supe que el verdadero poder no está en hablar, sino en quedarte firme cuando otros retroceden”.

Previamente, ella reveló que había tomado la decisión de permanecer como concursante de Miss Universe a pesar de lo sucedido con Itsaragrisil.

“Decirle a mi país que estoy comprometida completamente en esto como el día 1 y mientras haya Miss Universe, México tiene representante”, aseguró, en un video que difundió en la plataforma digital.

Fátima Bosch compartió este mensaje. Imagen Fátima Bosch/Instagram

Nawat Itsaragrisil rompe en llanto tras las críticas

Luego de que la manera en la que trató a Fátima Bosch se convirtiera en tema de conversación y le ocasionara ser criticado, Nawat Itsaragrisil se soltó a llorar ante la prensa, este 5 de noviembre.