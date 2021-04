Ganó el 'team girl': Natti Natasha y Raphy Pina tendrán una niña

Natti Natasha atravesó un difícil camino para poder embarazarse: tuvo dos cirugías y sufrió depresión . Desde muy joven le advirtieron que no lo lograría, no solo por una operación a la que se sometió, en la que le extirparon una trompa de Falopio y un ovario, sino porque incluso siguió un tratamiento que también falló. Además, en 2016 debió operarse por un tumor benigno que le había "empujado todos los órganos".

Los especialistas le advirtieron que no podría embarazarse de forma natural, entonces intentó con una inseminación in vitro. A pesar de los efectos emocionales que le produjeron las hormonas, ella estaba feliz. Lamentablemente, el tratamiento falló y volvió a escuchar la frase: "Tú no puedes tener hijos".