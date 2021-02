Natti Natasha sufrió dos cirugías y depresión en su difícil camino para quedar embarazada

De alguna manera, ya estaba resignada a que no sucedería. Natti Natasha siempre quiso convertirse en madre, pero desde muy joven le advirtieron que no lo lograría, no solo por una cirugía a la que se sometió, en la que le extirparon una trompa de Falopio y un ovario, sino porque incluso siguió un tratamiento que también falló. Además, en 2016 debió operarse por un tumor benigno que le había "empujado todos los órganos".

La cantante originaria de Santiago de los Caballeros, República Dominicana, protagonizó una serie de rumores sobre un posible embarazo desde principios de año, pocas semanas después de que su pareja, Raphy Pina, y ella confirmaran su relación.

Con el paso de los días, las especulaciones de que esperaba un bebé se hicieron más grandes. En El Gordo y La Flaca confirmaron que había cancelado su participación en una cinta que protagonizaría; antes de la ceremonia de Premio Lo Nuestro, se dijo que en la American Airlines Arena de Miami todo mundo hablaba del tema. Un par de días antes de la ceremonia, ella envió otra señal: "La presentación más importante de mi vida. No se la pueden perder, quiero que sean parte de ese momento único", tuiteó.

En una entrevista que ofreció a People en Español, la intérprete de 34 años reveló que luego de un año de relación con su mánager, habló con él sobre comenzar a formar una familia. Ella estaba dispuesta a lograr su meta, aún cuando se había sometido a una cirugía por tener quistes y esto provocó que se le extirpara un óvulo y una trompa de Falopio.

Esa fue la primera vez en la que le advirtieron que no podría embarazarse de forma natural, entonces intentó con una inseminación in vitro. A pesar de los efectos emocionales que le produjeron las hormonas, ella estaba feliz. Lamentablemente, el tratamiento falló y volvió a escuchar la frase: "Tú no puedes tener hijos".

La cantante estaba deprimida: "No quería ver a nadie, no quería hablar con nadie". Entonces se refugió en el trabajo. En la entrevista, Natasha reconoció el apoyo que sintió de parte de su pareja: "No te preocupes que yo estoy aquí y si lo tenemos que tratar (la inseminación) lo tratamos nuevamente", recuerda que le dijo.

Incluso pensó en la posibilidad de adoptar.

Sin embargo, antes, la pareja volvió a intentar el tratamiento. Aproximadamente un mes y medio después de recomenzar, se enteraron de que esta vez lo habían logrado.

Fue mientras estaban en Puerto Rico que sintió un dolor de espalda, tras haber hecho Jetski. En ese momento lo resolvió con una pastilla, pero el dolor continuó y decidió hacerse una resonancia magnética. Al día siguiente de haber ido al doctor para que la revisara, éste llamó a Pina. Estaban esperando un bebé.

Al principio no lo creyó, fue hasta que le hicieron un ultrasonido y escuchó el corazón de su futuro heredero que rompió en llanto.

La dominicana reveló que tanto ella como su prometido están "superfelices". Aseguró que aunque ha tenido los síntomas del embarazo, nunca había estado de tan buen humor en su vida.