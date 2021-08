Natti Natasha y Raphy Pina vivieron el peor susto de sus vidas en el parto de su hija Vida Isabelle

Cuando la reggaetonera comenzó a pujar inició la pesadilla: " La bebé se estresó y la doctora no encontraba el corazón por ningún lado. Ese momento para mí fue horrible. Las dos doctoras se miraban y decían: 'Yo no escucho nada'". Mientras Natti estaba en estado de pánico, el productor musical comenzó a rezar: " Me senté en una esquina a hablar con Papá Dios", contaron en exclusiva para People en Español.