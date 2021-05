Raphy Pina conmemora el aniversario luctuoso de su padre y dice que "volvió a nacer" con su hija

El 28 de mayo es una fecha sensible para Raphy Pina, pues ese día pero del año 2000 falleció su padre , Rafael Pina Gómez . El productor musical conmemoró su aniversario luctuoso con un emotivo mensaje que compartió en Instagram.

"Hoy son 21 años, 21 años de haberte dicho adiós físicamente. 21 años de sentir un vacío gigantesco en mi corazón. 21 años de tropiezos, logros, aventuras, risas, lágrimas, y espera… 21 años me tomó entender que Dios hace todo por un propósito ", se lee al inicio.

"Hoy, a días de tu conmemoración, me enviaron un regalo para que entendiera por qué debería seguir tu legado, por qué debería de no quitarme, por qué debería de sentir orgullo por la bandera dominicana, por qué debería amar a una mujer con ilusiones, con la misma hambre que tuviste tú, con el mismo deseo de crecer. ¿Por qué?, porque me enseñaste a amarla de una manera única, le diste vida a una semana de tristeza, ahora te celebro porque ¡naciste nuevamente! Te amo".