De dominicana a dominicana: Natti Natasha le da consejo a Yailin ante la polémica con Tekashi

Yailin La Más Viral ha acaparado la atención de los medios de comunicación y las redes sociales desde diciembre pasado, cuando fue arrestada por agredir a Tekashi, quien era su pareja.

Aunque la cantante expuso recientemente en Instagram que estaba soltera, los artistas han seguido apareciendo juntos en transmisiones en vivo, por lo que se especula que retomaron su relación.

Natti Natasha le da un consejo a su paisana Yailin

La intérprete de 'La Mejor Versión de Mí' confesó, en entrevista con el locutor Enrique Santos publicada en su canal de YouTube el 16 de enero, que está enterada de la polémica que envuelve a su compatriota, pues la información "está en todos lados".

Natti no quiso opinar sobre el caso porque considera que "es algo bien delicado y muy personal", sin embargo, le dio un consejo para su carrera y su vida personal.

"Es jovencita, tiene mucho futuro por delante (…) Hay tantas oportunidades en la vida que hay que tomarlas en lo más positivo que sea. Cuando uno se encamina por el lado positivo, pues todo sale mejor", dijo la cantante.

"Que se ame mucho, que piense mucho en ella y que eche pa'lante, que trabaje, que disfrute del apoyo de la gente, que acoja eso como algo muy de ella y que le dé a la gente lo que quiere que es lo positivo", añadió.

Natti Natasha le sugiere a Yailin que se acerque a su familia

Desde que hizo pública su relación con Raphy Pina, Natti Natasha mostró que la unión familiar es una de las cosas más importantes para ella, sobre todo cuando se convirtió en madre de Vida Isabelle.

Por tal motivo, le aconsejó a Yailin que se acerque a sus seres queridos: "Obviamente uno no está en la vida de esa persona diariamente (Yailin), pero acercarse a la familia siempre es muy importante, como para mantener un norte".

Natti Natasha aseveró que " las dominicanas somos muy duras, muy empoderadas, somos mujeres trabajadoras que echamos pa'lante y muy familiares (…) Siempre salimos adelante, siempre buscamos la manera de prosperar", sentenció en la entrevista.