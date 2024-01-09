Hijo de René Strickler recibe críticas porque tendrá un bebé con su esposo y el actor reacciona

Video René Strickler revela si su hijo Yann y su esposo Manuel lo harán abuelo pronto

René Strickler dijo estar "muy contento" por la próxima llegada de su primer nieto, el cual le dará su hijo Yannick Strickler y su esposo Manuel Alonso Cárdenas.

"Me avisaron y me encantó, después pude asistir a una reunión familiar donde fue la noticia a todos, abierta, así que, ¿qué te digo? Feliz, feliz, no puedo pedir más", contó en entrevista con el reportero Edén Dorantes la mañana del 8 de enero.

¿Por cuál método fue procreado el nieto de René Strickler?

La espera de su primer nieto tiene "muy emocionado" al protagonista de 'El Privilegio de Amar', telenovela que puedes ver en ViX, sin embargo, confesó que no sabe si el bebé fue concebido a través de un vientre subrogado, pues su hijo y su yerno son muy discretos sobre el tema.

" No sé si es así o es adopción, realmente no tengo idea, entonces prefiero mantenerme al margen, ellos son los que deciden, ellos son los papás, yo simplemente soy un abuelo que va a disfrutar a su nieto", expresó.

Aunque no dijo si conoce la fecha del nacimiento de Alonso, nombre que llevará el bebé, calcula que será a mediados de este 2024: "Yo creo que todavía falta, yo creo que para junio más o menos", contó en la entrevista.

René Strickler habla de las críticas de la paternidad de su hijo

El actor argentino compartió que ha recibido muchas felicitaciones en redes sociales por la próxima llegada de su nieto, pero también críticas.

"Hay buenos, hay malos, hay de todos, pero creo que no podemos vivir de comentarios de redes sociales, realmente tenemos que vivir con lo que pensamos nosotros, lo que nos hace felices y dejar los comentarios a un lado, no fijarnos en esas redes sociales, en esas cosas que hay de todo y así es el mundo actual… yo respeto mucho y que me respeten a mí".

Strickler señaló que, aunque no comparte la opinión de los demás sobre la homosexualidad, respeta su manera de pensar.

"Lo acepté hace muchísimos años, esto no es nuevo para mí, esto viene de hace muchos años y creo que es algo normal, hay mucha gente que lo ve anormal, pero bueno, cada quién con sus ideas y son muy respetables", dijo a los medios de comunicación.

El histrión reiteró el amor y respeto que siente por Yannick: "Yo a mi hijo le dije que sea feliz y aceptar que eso es lo que a él lo hace feliz, ¿y qué más puedo decir?, eso a mí me llena de orgullo, que sea una persona que disfrute de la vida y que sea feliz, que se respeta y está cumpliendo sus sueños", externó.