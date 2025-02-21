Exnovias de Daniel Bisogno reaccionan a su muerte: le dedican emotivas palabras

Video “No me quiero morir”: así hablaba Daniel Bisogno antes de fallecer

La muerte de Daniel Bisogno, confirmada la tarde de este 20 de febrero por su colaboradora y amiga Pati Chapoy, ha causado gran conmoción entre el medio artístico mexicano.

Aunque hasta el momento los familiares del presentador no han compartido detalles de lo sucedido, su hermano, Alex, lanzó un emotivo mensaje esta mañana.

“Nada nos podrá separar…”, escribió encima de una fotografía familiar, la cual subió a sus historias de Instagram.

Tras darse a conocer la lamentable noticia, varias de las exparejas del comunicador reaccionaron mediante sus cuentas de redes sociales.

Andrea Escalona despide a Daniel Bisogno

Andrea Escalona, quien sostuvo un noviazgo con Daniel Bisogno hace 17 años, subió a su ‘feed’ de la plataforma un par de imágenes en las que salen juntos.

“Lo lamento muchísimo, descanse en paz”, anotó ayer, “lo mucho que lo gozaba en el teatro y en la vida. Te quiero siempre, mi ‘Dani’”.

Hace unos momentos, durante la transmisión del programa Hoy, del que es presentadora, ella igualmente abordó lo sucedido.

“Tuve una relación significativa con él, de dos años, luego nos convertimos en grandes amigos, hicimos también varias puestas en escena […] Siempre te vamos a querer”, aseveró.

Ella expresó sus condolencias para los seres queridos del conductor, entre ellos su padre, don Concepción, apodado cariñosamente como ‘Concho’.

Andrea Escalona se despide de Daniel Bisogno. Imagen Andrea Escalona/Instagram

Mariana Ochoa en ‘shock’ por fallecimiento de Daniel Bisogno

Por su parte, Mariana Ochoa, cuyo idilio de meses con Daniel Bisogno se dio en el año 2007, colgó un video en el que, con un semblante desencajado, externó su sentir.

“Estoy en ‘shock’. Ante todo él siempre fue un muy buen amigo, una persona que me hacía reír, estar bien, que me hablaba con palabras lindas”, enunció.

La integrante de OV7 aseveró que sólo tiene “agradecimiento” para el comediante, “y recuerdos” positivos, “de cariño”, acerca de él.

“No puedo creer tu partida”, anotó en la sección de descripción, “nuestras oraciones para ustedes [sus parientes] y para Daniel por parte de mi mamá, mi hermano y mías”.

Mariana Ochoa confesó estar en 'shock' por la muerte de Daniel Bisogno. Imagen Mariana Ochoa/Instagram

En mayo de 2024, Ochoa afirmó al periodista Gustavo Adolfo Infante, para ‘El minuto que cambió mi destino’, que el amorío con Bisogno terminó cuando él le “puso ‘el cuerno’” con la actriz Fran Meric.

¿Fran Meric se pronunció por la muerte de Daniel Bisogno?

Aunque no mencionó el nombre de Daniel Bisogno, Fran Meric colgó en la misma aplicación dos postales de rosas negras junto a un moño negro, significado de luto.

“No es un adiós… es un reencuentro con Dios”, apuntó encima de una de ellas. “Gracias siempre”, agregó en la otra.