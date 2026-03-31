Muertes de famosos Sobrevivientes de Grupo Reacción rompen el silencio tras asesinato de su vocalista Los integrantes de la agrupación que resultaron ilesos emitieron un comunicado. Las autoridades detallaron que ya giraron dos órdenes de aprehensión por el homicidio del cantante Arturo Rivera.



Video Muere vocalista de grupo Reacción en fiesta que amenizaba y cumpleañero le habría disparado: video

Los sobrevivientes de Grupo Reacción rompieron el silencio a horas de que su vocalista, Arturo Rivera, fuera asesinado durante una fiesta que amenizaban.

Fue la noche de este lunes 30 de marzo que los integrantes de la agrupación que se encuentran a salvo emitieron un comunicado.

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“Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todas las personas que se han tomado el tiempo de enviarnos mensajes, preocuparse por nosotros y brindarnos su apoyo en estos momentos tan difíciles”, manifestaron.

“Lamentamos profundamente lo sucedido con nuestro compañero y extendemos nuestro más sentido pésame a su familia, deseándoles fortaleza y pronta resignación ante esta irreparable pérdida”, expresaron.

La banda de música ranchera aseveró que “en su momento” compartirán “la información correspondiente sobre los servicios funerarios” del difunto cantante.

Sobrevivientes de Grupo Reacción emiten comunicado tras agresión. Imagen Grupo Reacción/Facebook

Grupo Reacción está integrado por, además de Rivera: Jovany Roldan, acordeonista; Raúl Garay, segunda voz y quien resultó herido, pero fue estabilizando; Leo Morales, baterista; y Noe Magayanes, bajista.

¿Qué le sucedió al vocalista de Grupo Reacción?

Según reportes de Reforma y La Jornada, Grupo Reacción se encontraba cantando en una celebración de cumpleaños al interior de un salón de eventos, en Tijuana, Baja California, la madrugada del 29 de marzo.

Presuntamente, el hombre festejado y que los contrató, comenzó a disparar al aire y, posteriormente, lo hizo contra los músicos.

Derivado de la agresión, Arturo Rivera fue herido en el pecho y otras partes de su cuerpo por las balas. Perdió la vida ahí mismo.

Giran órdenes de aprehensión por el asesinato del vocalista de Grupo Reacción

Este 30 de marzo, N+ dio a conocer que la Fiscalía General del Estado de Baja California indicó que ya fueron giradas dos órdenes de aprehensión tras el ataque armado. No hay detenidos.

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La Agencia Estatal de Investigación detalló que, a partir de testimonios, saben que aparentemente tras concluir el tiempo pactado de la presentación de Grupo Reacción, “surgió una situación relacionada con la continuidad del festejo” y fue entonces cuando ocurrió la agresión.