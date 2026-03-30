Muertes de famosos Asesinan a vocalista de Grupo Reacción en fiesta que amenizaban: ¿qué se sabe de su agresor? Arturo Rivera, primera voz de la agrupación, perdió la vida mientras se encontraba en una presentación privada. Aparentemente, las autoridades ya investigan lo ocurrido.

Video Muere vocalista de grupo Reacción en fiesta que amenizaba y cumpleañero le habría disparado: video

Arturo Rivera, vocalista de Grupo Reacción, fue asesinado durante una fiesta de cumpleaños que amenizaban, la madrugada del domingo 29 de marzo.

De acuerdo con reportes de Reforma y La Jornada, la agrupación, originaria de Rosarito, Baja California, se encontraba cantando en el evento, al interior de un salón, ubicado en Tijuana, cuando ocurrieron los hechos.

PUBLICIDAD

Presuntamente, el hombre que celebraba su cumpleaños, de aproximadamente 25 años, disparó al aire en un primer momento, pero posteriormente lo hizo contra los músicos.

Según los informes, Rivera resultó con impactos en el pecho y otras partes del cuerpo. Su compañero, Raúl Garay, segunda voz, también salió herido.

Arturo murió de forma instantánea en el lugar. Su compañero fue traslado a un hospital para que fuera atendido. Presuntamente, actualmente se encuentra estable.

¿Qué se sabe del asesino del vocalista de Grupo Reacción?

Hasta el momento, el presunto homicida de Arturo Rivera, de Grupo Reacción, no ha sido identificado por medios de comunicación.

El Financiero puntualiza que tanto él como sus invitados huyeron de la escena del crimen y ninguno ha sido detenido hasta el momento.

“Se desconoce si formaba parte de algún grupo criminal” del estado, expone el diario. El en establecimiento quedaron varios casquillos de arma corta percutidos, añade.

TV Azteca afirma que la Fiscalía General del Estado ha iniciado las indagatorias para capturar al anfitrión, de quien ya tendría los datos preliminares.

A la fecha, la agrupación no se ha pronunciado en redes sociales acerca de lo sucedido. Las autoridades tampoco han emitido un comunicado.

¿Quién era Arturo Rivera?

Desde el 2017, Arturo Rivera, conocido como ‘El Pollo’, era vocalista de Grupo Reacción. Además de cantar, él era el encargado del bajo quinto.

Él cumplió años el pasado 4 de enero y no solía utilizar las plataformas digitales de manera constante. Su última publicación en Instagram data del 10 de febrero de 2025.

PUBLICIDAD

En Facebook, Aranza Jael Casanova, quien asevera que él era su cuñado, lamentó la mañana de ayer su fallecimiento.