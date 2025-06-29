Muertes de famosos

Muere famosa 'influencer' y exparticipante del reality show 'Survivor': sufría trastorno alimenticio

Nihal Candan, una famosa y muy querida creadora de contenido en Turquía, perdió la vida luego de luchar contra trastornos alimenticios en los últimos años.

Univision picture
Por:Univision
Video Muere estrella de 'Survivor' tras sufrir trastorno alimenticio: sus últimos videos desde el hospital

La reconocida creadora de contenido y exconcursante del reality show 'Survivor', Nihal Candan, falleció el pasado 21 de junio a los 30 años.

Esto luego de enfrentar durante años una severa batalla contra la anorexia nerviosa.

PUBLICIDAD

Esto le pasó a Nihal Candan

Más sobre Muertes de famosos

Caso B-King y DJ Regio: fiscalía tendría identificados a los presuntos responsables del crimen
2 mins

Caso B-King y DJ Regio: fiscalía tendría identificados a los presuntos responsables del crimen

Univision Famosos
Mamá de B-King dice que el cantante “no conocía” a DJ Regio Clown: familia sospecha “trampa”
2 mins

Mamá de B-King dice que el cantante “no conocía” a DJ Regio Clown: familia sospecha “trampa”

Univision Famosos
Muere famosa ‘influencer’ en trágico accidente el día de su cumpleaños número 29
1:00

Muere famosa ‘influencer’ en trágico accidente el día de su cumpleaños número 29

Univision Famosos
Cuerpo de B-King fue repatriado a Colombia: los detalles del funeral
2 mins

Cuerpo de B-King fue repatriado a Colombia: los detalles del funeral

Univision Famosos
Filtran video del momento en que quitan la vida a 'Micky Hair', estilista de Ángela Aguilar
0:57

Filtran video del momento en que quitan la vida a 'Micky Hair', estilista de Ángela Aguilar

Univision Famosos
Ya habría “primer sospechoso” por la muerte de ‘Micky Hair’, estilista de Ángela Aguilar
2 mins

Ya habría “primer sospechoso” por la muerte de ‘Micky Hair’, estilista de Ángela Aguilar

Univision Famosos
Actor de Vecinos publicó un revelador mensaje antes de morir repentinamente: esto pedía
0:56

Actor de Vecinos publicó un revelador mensaje antes de morir repentinamente: esto pedía

Univision Famosos
Estilista de Ángela Aguilar hizo depósito millonario días antes de morir: nuevos detalles del caso
2 mins

Estilista de Ángela Aguilar hizo depósito millonario días antes de morir: nuevos detalles del caso

Univision Famosos
Estilista de Ángela Aguilar mostró su lujoso salón de belleza antes de morir: así quedó tras crimen
1:00

Estilista de Ángela Aguilar mostró su lujoso salón de belleza antes de morir: así quedó tras crimen

Univision Famosos
Muere inesperadamente actor de Vecinos: sale a la luz su último mensaje
1 mins

Muere inesperadamente actor de Vecinos: sale a la luz su último mensaje

Univision Famosos

Durante los últimos dos años su salud se deterioró drásticamente, llegando a perder cerca de 88 libras, lo que dejó su cuerpo en un estado extremadamente frágil.

A pesar de los esfuerzos médicos por estabilizarla, su corazón no resistió más y se detuvo mientras permanecía hospitalizada, detalló People en Español, quien citó a CNN Turquía.

Nihal Candan llevaba algunos años luchando contra trastornos alimenticios.
Nihal Candan llevaba algunos años luchando contra trastornos alimenticios.
Imagen Nihal Candan/Instagram y Bahar Candan/Instagram


La hermana de la 'influencer', Bahar Candan, también confirmó la noticia y compartió emotivos mensajes en redes sociales, mostrando el delicado estado de Nihal en sus últimos días.

En una de sus publicaciones expresó su dolor con palabras conmovedoras: "Cuando estaba en la escuela, solías escribirme: 'Te echo de menos, mi amor', ahora ¿cómo lo haré sin ti? ¿Por qué nos dejaste tan pronto?", escribió.

El fallecimiento de Nihal Candan ha generado una ola de reacciones en Turquía, donde era muy querida por su carisma y estilo.

Su caso también ha reavivado el debate sobre los estándares de belleza y la presión social que enfrentan muchas mujeres, especialmente en el mundo digital.

Video Muere ‘youtuber’ durante un ‘live’: otro ‘influencer’ le quita la vida en calles de Las Vegas
Relacionados:
Muertes de famososAnorexiatrastornos alimenticiosInfluencerReality showFamososCelebridadesTelevision

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Narcosatánicos
Gratis
Tomy Zombie
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD