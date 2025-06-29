Muere famosa 'influencer' y exparticipante del reality show 'Survivor': sufría trastorno alimenticio

Video Muere estrella de 'Survivor' tras sufrir trastorno alimenticio: sus últimos videos desde el hospital

La reconocida creadora de contenido y exconcursante del reality show 'Survivor', Nihal Candan, falleció el pasado 21 de junio a los 30 años.

Esto luego de enfrentar durante años una severa batalla contra la anorexia nerviosa.

Esto le pasó a Nihal Candan

Durante los últimos dos años su salud se deterioró drásticamente, llegando a perder cerca de 88 libras, lo que dejó su cuerpo en un estado extremadamente frágil.

A pesar de los esfuerzos médicos por estabilizarla, su corazón no resistió más y se detuvo mientras permanecía hospitalizada, detalló People en Español, quien citó a CNN Turquía.

Nihal Candan llevaba algunos años luchando contra trastornos alimenticios. Imagen Nihal Candan/Instagram y Bahar Candan/Instagram



La hermana de la 'influencer', Bahar Candan, también confirmó la noticia y compartió emotivos mensajes en redes sociales, mostrando el delicado estado de Nihal en sus últimos días.

En una de sus publicaciones expresó su dolor con palabras conmovedoras: "Cuando estaba en la escuela, solías escribirme: 'Te echo de menos, mi amor', ahora ¿cómo lo haré sin ti? ¿Por qué nos dejaste tan pronto?", escribió.

El fallecimiento de Nihal Candan ha generado una ola de reacciones en Turquía, donde era muy querida por su carisma y estilo.

Su caso también ha reavivado el debate sobre los estándares de belleza y la presión social que enfrentan muchas mujeres, especialmente en el mundo digital.