Muertes de famosos Hermano de Matt Brown, estrella de 'Alaskan bush people', revela que ayudó a sacarlo sin vida del río La muerte de Matt Brown, integrante de la familia del reality 'Alaskan bush people', significó un momento desgarrador para su hermano Noah, quien participó en recuperar el cuerpo de un río en Washington.



Si usted o alguien que conoce tiene pensamientos suicidas, puede encontrar ayuda inmediata en inglés y español en la Línea Nacional de Prevención del Suicidio, llamando al 1-800-273-8255 o entrando a este sitio web.



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Noah Brown vivió en primera persona uno de los momentos más desgarradores y dramáticos ante la muerte de su hermano mayor, Matt Brown.

El integrante de la familia del famoso reality 'Alaskan bush people' de la cadena Discovery Channel no solo participó en la intensa búsqueda, sino que estuvo presente cuando el cuerpo de su hermano fue finalmente recuperado sin vida de un río en Washington este sábado 30 de mayo.

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Detalles del hallazgo de Matt Brown

A través de un desgarrador video compartido en Instagram, Noah, de 33 años, relató con visible conmoción detalles sobre el hallazgo.

"Es tarde y tengo malas noticias... Ha sido un día largo", expresó al iniciar su mensaje.

La confirmación de la muerte de Matt Brown, estrella del reality ‘Alaskan bush people’, ha causado conmoción. Imagen Matt Brown/Instagram



Explicó que durante varios días colaboró directamente con equipos de búsqueda y rescate hasta dar con el paradero de su hermano de 42 años.

"Durante los últimos días, he estado colaborando con grupos de búsqueda y rescate para localizar el cuerpo. Y hoy, el grupo con el que trabajaba encontró el cuerpo desaparecido y lo identifiqué como Matthew", confirmó.

El momento más impactante llegó cuando confesó que fue testigo directo de la recuperación.

"Yo estaba allí cuando lo sacamos del río", reveló.

Noah, hermano de Matt Brown, reveló en un video que ayudó a rescatar del río el cuerpo de la estrella del reality ‘Alaskan bush people’. Imagen Noah Brown/Instagram



Según su relato, el cuerpo fue llevado a la orilla y posteriormente las autoridades realizaron los procedimientos correspondientes.

Noah Brown mismo confirmó la identidad de su familiar de forma definitiva: " Definitivamente es Matthew… pude identificarlo a simple vista", aseguró.

Además del dolor evidente, el menor de los Brown mostró gratitud hacia quienes colaboraron en la búsqueda, incluyendo vecinos, y ofreció disculpas a quienes se enteraron de la noticia por redes sociales.

"Les pido sinceramente que no haya podido decírselo personalmente", lamentó.

Finalmente, adelantó que será el informe del forense el que determine las causas oficiales del fallecimiento, mientras la familia enfrenta una pérdida marcada por la tragedia.

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Previamente, su hermano 'Bear' Brown había señalado que sospechan que Matt se habría quitado la vida, en medio de un historial de problemas personales.

Si usted o alguien que conoce tiene pensamientos suicidas, puede encontrar ayuda inmediata en inglés y español en la Línea Nacional de Prevención del Suicidio, llamando al 1-800-273-8255 o entrando a este sitio web.