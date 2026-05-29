Muertes de famosos

Muere hermana de querida presentadora: hace más de 30 años perdió a otra por difícil enfermedad

La noticia fue reportada por el programa ‘Ventaneando’ este 29 de mayo. La periodista Mónica Castañeda no se ha pronunciado ante el fallecimiento de su hermana.

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Por:Elizabeth González
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Este viernes 29 de mayo se dio a conocer la muerte de Norma Castañeda, hermana de la presentadora Mónica Castañeda.

La noticia fue reportada en la cuenta de Instagram de ‘Ventaneando’, donde externaron sus condolencias a su compañera.

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“En Ventaneando lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de Norma Castañeda, hermana de nuestra querida compañera Mónica Castañeda”, escribieron.

Así se reportó la muerte de la hermana de Mónica Castañeda.
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Imagen Ventaneando / Instagram

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“Nos unimos a la pena que embarga a su familia y seres queridos, deseándoles fortaleza y pronta resignación ante esta irreparable pérdida. Descanse en paz”, sentenciaron.

En la publicación no se reveló la causa de muerte de la hermana de Mónica Castañeda, quien hasta horas antes se había mantenido activa en redes sociales.

Durante la emisión del show tampoco se dieron detalles sobre la muerte de la hermana de la presentadora. Sin embargo, su compañera Linet Puente, declaró que Norma tenía tiempo enferma.

Mónica Castañeda no se ha pronunciado ante la muerte de su hermana Norma.
Mónica Castañeda no se ha pronunciado ante la muerte de su hermana Norma.
Imagen Mezcalent

Mónica Castañeda ya había perdido una hermana

La reciente pérdida de la presentadora Mónica Castañeda revive un difícil episodio por el que atravesó cuando tenía 14 años.

En 2022, durante una conversación con la periodista Mónica Garza, la presentadora recordó la muerte de otra de sus hermanas. Su hermana mayor, María del Pilar, murió a los 16 años a causa de Lupus.

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