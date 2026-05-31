Muertes de famosos

Muere Matt Brown, estrella de 'Alaskan bush people': encuentran su cuerpo en un río

La muerte de Matt Brown, integrante de la familia protagonista del reality ‘Alaskan bush people’, genera conmoción. El cuerpo del mayor de los hermanos Brown fue encontrado en un río en el estado de Washington. Tenía 42 años.

Si usted o alguien que conoce tiene pensamientos suicidas, puede encontrar ayuda inmediata en inglés y español en la Línea Nacional de Prevención del Suicidio, llamando al 1-800-273-8255 o entrando a este sitio web.

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Matt Brown, el hijo mayor de la familia que alcanzó notoriedad en el reality 'Alaskan bush people' de Discovery Channel, falleció a los 42 años.

El hecho ha generado conmoción y dolor entre sus seres cercanos.

Matt Brown se retiró del reality 'Alaskan bush people' en 2019 tras ingresar en un centro de tratamiento para abordar sus problemas.
Matt Brown se retiró del reality 'Alaskan bush people' en 2019 tras ingresar en un centro de tratamiento para abordar sus problemas.
Imagen Matt Brown/Instagram

Lo que se sabe sobre la muerte de Matt Brown

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El cuerpo fue localizado este sábado 30 de mayo en el estado de Washington, según confirmó su hermano Solomon Isaiah 'Bear' Brown a través de redes sociales.

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En un mensaje lleno de consternación, reveló detalles sobre el hallazgo: " Encontraron un cuerpo en el río hace unas horas y fue identificado positivamente como Matt", expresó.

El familiar también señaló que, aunque todavía se esperaba la evaluación oficial del forense, las primeras observaciones apuntaban a una situación grave.

El hermano de Matt Brown dio a conocer en Instagram que un cuerpo había sido hallado en un río y que "fue identificado positivamente como Matt".
El hermano de Matt Brown dio a conocer en Instagram que un cuerpo había sido hallado en un río y que "fue identificado positivamente como Matt".
Imagen Solomon Isaiah ‘Bear’ Brown/Instagram


"Parece que la lesión es autoinfligida", indicó.

" Nunca hubiera sospechado que se haría daño a sí mismo, honestamente. Luchó durante mucho tiempo, como he mencionado, y me preocupaba que terminara, como en una sobredosis o algo así. No pensé que se haría daño a sí mismo", admitió.

Antes de la confirmación sobre el deceso, 'Bear' dijo en un video en redes sociales a sus seguidores que testigos habían visto a su hermano cerca de un río en Washington antes de que las autoridades fueran alertadas.

La noticia resulta aún más impactante al considerar el historial personal de Matt Brown, quien durante años enfrentó problemas de abuso de sustancias y mantenía cierta distancia con su familia.

'Bear' relató además uno de los últimos intercambios que tuvo con él, luego de un encuentro casual en el que la estrella de reality shows le confesó una recaída.

"Y yo le dije: 'Bueno, vuelve a intentarlo, hombre. Todos recaen. Solo vuelve a intentarlo. Ve a rehabilitación si tienes que hacerlo. Tú puedes'", recordó.

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El caso continúa bajo revisión de las autoridades.

Si usted o alguien que conoce tiene pensamientos suicidas, puede encontrar ayuda inmediata en inglés y español en la Línea Nacional de Prevención del Suicidio, llamando al 1-800-273-8255 o entrando a este sitio web.

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