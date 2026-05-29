Muertes de famosos Muere integrante de Mariachi Vargas: tenía cáncer y días antes pidió apoyo para su tratamiento La noticia de su fallecimiento fue confirmada por Mariachi Vargas en redes sociales este viernes 29 de mayo. El violinista Ángel López llevaba tiempo luchando contra el cáncer.



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Este viernes 29 de mayo se dio a conocer la muerte de Ángel López, músico y violinista de Mariachi Vargas.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada en la cuenta de Instagram del grupo, donde fue descrito como “una voz que dejará huella” en la cultura mexicana.

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“Hoy la música mexicana y la familia del Mariachi Vargas de Tecalitlán visten de luto. Con profundo dolor, despedimos al Maestro Ángel López, violinista excepcional e integrante fundamental del Mariachi Vargas de Tecalitlán”, escribieron.

Ángel López, integrante de Mariachi Vargas, murió. Imagen Mariachi Vargas / Instagram



“Su virtuosismo, su entrega en cada escenario y esa pasión inigualable con la que hizo vibrar las cuerdas de su violín y su voz dejan una huella profunda en nuestra cultura y en el corazón de todos los que tuvimos el honor de escucharle”, agregaron.

Sin dar detalles sobre el fallecimiento del exmúsico de Pablo Montero, Mariachi Vargas extendió sus condolencias a la familia de Ángel López.

“Extendemos nuestras más sinceras condolencias a su familia y amigos, de parte de todos sus compañeros y equipo que formamos el Mariachi Vargas en este momento tan difícil. Gracias por tanta música y por poner en alto el nombre de México, Maestro Ángel. Su legado seguirá resonando en cada nota. Descanse en paz”, sentenciaron.

Días antes pidió apoyo económico para su tratamiento

En la publicación de Mariachi Vargas no se reveló la causa de muerte de Ángel López. Sin embargo, días antes se había revelado que el violinista luchaba contra el cáncer.

El 20 de mayo, a través de una publicación de GoFundme, se reveló que Ángel López “enfrentaba una de las batallas más difíciles: un diagnóstico de cáncer” que requería de tratamientos costosos y cuidados especiales.

“Su historia, su talento y su espíritu merecen seguir brillando, y con tu apoyo podemos ayudarle a cubrir tratamientos, medicinas, hospital y cuidados mientras lucha por su vida y su música”, se lee en la publicación escrita por el músico Ernesto Silva.