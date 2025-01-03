¿Leo Dan curaba con las manos? Él habló así de su supuesto poder de sanación: “Es un don”

Video ¿Dónde falleció Leo Dan? Lo que se sabe sobre la sorpresiva muerte del cantautor

Leo Dan partió de este mundo el pasado miércoles 1 de enero, según confirmaron sus familiares al periodista Carlo Uriel “dormido y en paz”.

Además de ser conocido por sus canciones, el artista argentino ganó popularidad por presuntamente tener el don de la sanación.

¿Leo Dan curaba con las manos?

Leo Dan platicó que las afirmaciones de que supuestamente tendría el poder de curar a las personas sólo tocándolas con las manos comenzaron debido a su amistad la chamana Bárbara Guerrero.

“Yo conocí a una señora en México que se llamaba ‘Panchita’, ella tenía un don de sanación a nivel sobrenatural”, explicó en entrevista con el portal El escenario de los clásicos, en noviembre de 2016.

“[Ella] hacía cosas increíbles, y la gente venía desde Argentina a verla porque decían que hacía operaciones milagrosas. De alguna manera me involucraron con ella y decían: ‘Leo Dan cura’”, agregó.

El intérprete de ‘Te he prometido’ y ‘Cómo te extraño, mi amor’ puntualizó que, a raíz de eso, le “hicieron fama de curandero”.

Para abordar la especulación, él decidió escribir el libro ‘Un pequeño grito de fe’, “diciéndoles que la oración es muy poderosa, hablando de la experiencia que yo tenía con Jesucristo”.

En una ocasión, reseña Infobae, el compositor inclusive contó una historia vinculada a ello: “Un hombre me dijo que su hija estaba muy enferma y que yo le había puesto la mano”.

Continúo: “Me dijo que la niña todavía vive. Yo no me acuerdo de nada, pero lo que entiendo es que Jesucristo curaba cuando había fe”.

De manera directa, la reportera del medio, Agustina Larrea, le preguntó a Leo Dan, en febrero de 2019: “¿Sigue curando con las manos?”.

Él respondió: “Eso es una confusión [ríe]. El que sana es el Señor. Es un don que Dios me ha dado, pero no voy por ahí diciendo ‘yo curo’”.

“La gente ha dicho que se cura. Yo intento llevar el mensaje de Dios con las canciones”, externó el cantautor, quien pereció a los 82 años.