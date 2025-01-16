Muertes de famosos

El Gordo y La Flaca se viste de luto tras “repentina” muerte del humorista ‘El Chico Bombón’

Por medio de las redes sociales del programa, se dio a conocer la noticia sobre el fallecimiento del comediante, quien participó en más de una ocasión en el ‘show’. Por su parte, el periodista Guillermo Rodríguez brindó presuntos detalles de lo que habría sucedido.

Video El Gordo y La Flaca llora el fallecimiento de ‘Chico Bombón’: se investiga su misteriosa muerte

El Gordo y La Flaca, al igual que la comunidad artística cubana, se encuentra de luto por la inesperada muerte del comediante José ‘El Chico Bombón’ Téllez, quien apareció en diversas ocasiones en el ‘show’.

Fue por medio de su cuenta oficial de Instagram que, la tarde de este miércoles 15 de enero, la famosa emisión informó al respecto.

“Partió de manera repentina hoy, a los 56 años. Enviamos nuestro sentido pésame a sus familiares y amigos”, escribieron en un mensaje.

La misiva estuvo acompañada por imágenes en las que se aprecia al artista cuando participó por última vez el programa, apenas el pasado 6 de enero.

El Gordo y La Flaca informó sobre la muerte del comediante José ‘Chico Bombón’ Téllez.
Imagen El Gordo y La Flaca/Instagram

¿De qué murió José ‘El Chico Bombón’ Téllez?

Por medio de un ‘post’ de Facebook, el periodista y escritor Guillermo Rodríguez Sánchez compartió datos sobre el fallecimiento de ‘El Chico Bombón’.

“Amigos muy cercanos confirman que hace pocos minutos encontraron al destacado humorista cubano José Téllez sin vida en su casa”, escribió por la noche.

“Nada más se sabe hasta el momento. Comienza la investigación para conocer las causas del deceso”, agregó.

El periodista Guillermo Rodríguez Sánchez brindó presuntos detalles de lo ocurrido a José ‘El Chico Bombón’ Téllez.
Imagen Guillermo Rodríguez Sánchez/Facebook

De acuerdo con ADN Cuba, el actor habría sido localizado sin vida en su residencia en Miami, Florida y las autoridades ya estarían averiguando qué le sucedió.

Entre tanto, varios de los colegas y seres queridos del artista se han expresado sorprendidos por lo ocurrido mediante las plataformas digitales.

El cantante Luis Alberto Vicet Vives apuntó este jueves: “No, mi hermano, qué tristeza. Y pensar que ayer estábamos hablando de tus futuros proyectos y un día después me dan la noticia de que habías dejado este mundo. Todavía no me lo creo”.

El cantante Luis Alberto Vicet reaccionó a la muerte de José ‘El Chico Bombón’ Téllez.
Imagen Luis Alberto Vicet/Instagram

Andy Vázquez, quien da vida a ‘Facundo’ en ‘Vivir del cuento’, manifestó: “Hace una semana estábamos riendo, así te recordaré con esa sonrisa”.

¿Quién era José ‘El Chico Bombón’ Téllez?

José Ricardo Téllez Fernández nació en La Habana el 13 de agosto de 1968. A los 20 años, se graduó de Diseño Mecánico Industrial, reporta Diario de Cuba.

En 1989, él comenzó su carrera profesional en los escenarios de su país, tras incorporarse al grupo cómico ‘Los Hepáticos’, junto a Carlos Vázquez ‘Riquimbili’.

A lo largo de su trayectoria, él formó parte de las agrupaciones ‘Posdata’ y ‘Humor y Medio’, participó en la película ‘Un rey en La Habana’ y salió en televisión.

José ‘El Chico Bombón’ Téllez era una figura de la televisión, los escenarios y las redes sociales.
Imagen El Gordo y La Flaca/Instagram
