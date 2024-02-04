Lucero y otros famosos lamentan la muerte de la actriz Helena Rojo: "Nos dejas un vacío enorme"

Video Helena Rojo no solo llevó en secreto su enfermedad: su matrimonio con Juan Ferrara estuvo lleno de mitos

La muerte de Helena Rojo cimbró al mundo del espectáculo de México, por lo que las condolencias y muestras de cariño a la familia de la actriz de 79 años, quien falleció la madrugada del 3 de febrero a causa de un cáncer de hígado, no se hicieron esperar.

Seguidores y colegas de la actriz externaron su pesar en redes sociales, convirtiendo a la histrionisa en trending topic en el país azteca.

Famosos reaccionan a la muerte de Helena Rojo

La estrella de las telenovelas dejó un gran legado en la televisión, cine y teatro a lo largo de 50 años de trayectoria, por lo que pudo compartir el escenario y los sets con innumerables artistas, quienes no tardaron en lamentar su inesperada partida.

Una de ellas fue Lucero, con quien trabajó en la telenovela Por Ella Soy Eva, que puedes ver en ViX: "La más guapa y linda, gran actriz y compañera, mujer bella por dentro y por fuera. Descansa en paz Helena Rojo adorada, fue un honor compartir escena contigo y conocerte de cerca. Grande entre las grandes. Amada y admirada por siempre. Mi más sentido pésame para su familia y amigos. Que desde ese bello lugar en el que ahora ella está, siga cuidando de todos sus seres queridos".

Laura Flores escribió en Instagram: "No solo trabajamos juntas, tuvimos una bella amistad fuera de las cámaras y sigo en shock, nos dejas un vacío enorme en los escenarios y a mí me queda el vacío de tu ausencia amiga querida. Descansa y vuela alto".

Laura Flores se despide de Helena Rojo. Imagen Laura Flores/Instagram

Ana Martin se mostró muy conmovida ante el deceso de la actriz: "Amiga bellísima, tantos años de trayectoria inigualable, gran actriz. Momentos maravillosos que viví contigo, algún día estaremos juntas. Te vamos a extrañar tu público y todos nosotros. Mi más sentido pésame para toda tu familia que sabemos todos tus amigos que fue lo más importante en tu vida, mucha fuerza para toda la familia. Vuela alto Helena Rojo, como siempre volaste y como siempre te dijimos nuestra amada y bella Helena Rojo".

Adriana Nieto, quien interpretó a su hija en 'El Privilegio de Amar', también se sumó a las condolencias: "Helena Rojo, PRIMERA ACTRIZ. Así, con mayúsculas. Dejas un hueco inmenso Helena. Tu trabajo siempre fue impecable, tu disciplina incuestionable, tu respeto a los escenarios admirable, tu belleza y elegancia únicas; pero lo más bonito de todo, tu eterna disposición para aconsejar, guiar y cuidar. GRACIAS por tantas palabras sabias, por tu paciencia, por confiar en mí y por tu gran ejemplo. Aplauso infinito para ti".

Famosos lamentan la muerte de Helena Rojo. Imagen Instagram

María Sorté, otra de sus compañeras de carrera, también reaccionó: "¡Estoy en shock, no lo puedo creer! Mi querida Helena Rojo ha partido de regreso a la Casa del Señor. Tres telenovelas juntas, una obra de teatro... Hoy me parece increíble que no nos volveremos a ver. Pido a Dios le otorgue a sus seres amados paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¡Descansa en Paz mi querida Helena!".

El actor Alejandro Tommasi le dedicó un mensaje de despedida: "Muy, pero muy triste estoy por la partida de mi querida amiga, extraordinaria actriz, lamento mucho tu vuelo. Pero que sea alto y con pena doy mis condolencias a familiares, amigos, y compañeros del Espectáculo. DEP".

Sylvia Pasquel escribió en Instagram: "Mi querida Helena, dejas una enorme huella como actriz y como ser humano. Te agradezco todo lo que compartiste conmigo, te voy a extrañar mucho amiga. ¡Eres una estrella que jamás dejará de brillar! Te quiero mucho… ¡En otra vida nos volveremos a abrazar!".

Sylvia Pasquel y Helena Rojo. Imagen Sylvia Pasquel/Instagram

Por su parte, Consuelo Duval externó: "Gracias a la vida por darme la oportunidad de trabajar a su lado y aprender de su capacidad actoral y su generosidad. Elegancia es una palabra con la que describiría a esa maravillosa actriz y mujer que sin duda marcó mi vida para siempre, descansa en paz Helena Rojo. Tu ya eres eterna. A sus familiares, amigos y fans mi amor y solidaridad".

Arturo Carmona fue otro de los actores con los que compartió el set de melodramas: "Mi querida Helena Rojo te vamos a extrañar, fue un placer trabajar contigo en la telenovela 'Cuidado con el Ángel'. QEPD".

Jorge Ortiz de Pinedo mantuvo una amistad de décadas con la histrionisa: "¡Triste noticia! Mi querida y admirada Helena Rojo, la primera vez que la vi me impresionó su belleza y talento en la película 'Aguirre la ira de Dios' producción Alemana, era la protagonista femenina, fue una estrella internacional ¡Ahora tu estrella brillará en el firmamento!".

Mauricio Martínez también lamentó su deceso: "Helena querida, me entristece mucho tu partida. Siempre te recordaré con mucho cariño. Extraordinaria actriz y extraordinaria mujer. Descansa en paz, la gran Helena Rojo".

De acuerdo con los reportes del noticiero N+, la actriz será velada en la intimidad de su hogar en la Ciudad de México.