Helena Rojo supo que tenía cáncer poco antes de morir: así fueron sus últimos días de trabajo

Video Helena Rojo no solo llevó en secreto su enfermedad: su matrimonio con Juan Ferrara estuvo lleno de mitos

Helena Rojo murió la madrugada del 3 de febrero a causa de un cáncer de hígado que le fue diagnosticado en etapa muy avanzada, reveló Rosy Ocampo, con quien trabajó en su último proyecto, la telenovela Vencer la Culpa, la cual se transmite por Univision de lunes a viernes a las 7P/6C.

De acuerdo con las declaraciones de la productora de melodramas, la primera actriz se enteró que padecía la enfermedad a mitad del proyecto.

PUBLICIDAD

"Tuve el privilegio de trabajar con ella en esta que fue su última telenovela, Vencer la Culpa. Justamente a la mitad de la telenovela ella se enteró del diagnóstico que tenía de cáncer, que ya era un cáncer muy avanzado", explicó en entrevista con Forotv la mañana de este 4 de febrero.

"Pidió hablar conmigo, finalmente nos reunimos, a la mitad de la producción de la telenovela, y me comentó que necesitaba ausentarse porque el diagnóstico era de un cáncer muy avanzado y que, obviamente, tenía que comenzar con todos los tratamientos y lo que todo esto conlleva, le dije que por supuesto", añadió.

Aunque la productora pensó en desaparecer su personaje de Ángeles Roman de la historia, más adelante la actriz le pidió continuar con su papel hasta terminar el melodrama.

"Incluso, vimos la forma de poder desaparecer al personaje de una manera justificada, sin embargo, pasando un par de semanas volvió a habla conmigo y me dijo '¿Sabes qué? No, yo amo mi trabajo, respeto mi trabajo y voy a ver la manera de llevarlo en paralelo, esperar a que termine la novela, terminar este trabajo, no sé si sea el último'", señaló la productora.

Helena Rojo intuía que sería su última telenovela

La productora reconoció que la actriz fue "valiente" al tomar la decisión determinar el melodrama a pesar de su estado de salud.

"Ella prefirió terminar, ya sabía que era un diagnóstico muy avanzado, tuvimos la gran fortuna de tenerla hasta el último día. Seguramente ella dentro de sí, sabía que era su última telenovela, entonces con todo el cariño, con toda la entrega, siempre querida por todos sus compañeros, estamos de luto", finalizó Rosy Ocampo en la entrevista.

PUBLICIDAD

Familia de Helena Rojo se pronuncia ante la muerte de la actriz

La tarde de este 4 de febrero, la familia de Helena Rojo emitió un comunicado de prensa en donde revelaron detalles de su muerte.

En el texto explican que la actriz murió la madrugada del 3 de febrero "en su casa, rodeada del amor de su familia".

"Nos reconforta saber que Helena partió en paz, tal y como ella lo anhelaba, y que hemos cumplido con sus últimos deseos".

"Su legado y su luz, avivados por el amor que siempre brindó y que recibió de tantos, perdurarán eternamente en nuestros corazones. Como le gustaba decir a Helena: 'Sean felices'".