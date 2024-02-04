Muere la primera actriz mexicana Helena Rojo a los 79 años

Video Helena Rojo no solo llevó en secreto su enfermedad: su matrimonio con Juan Ferrara estuvo lleno de mitos

Medios mexicanos han reportado la muerte de la primera actriz Helena Rojo, quien falleció a los 79 años este sábado.

La noticia fue confirmada desde la cuenta de Instagram del programa Hoy y Televisa Espectáculos en X.

Lo que se sabe sobre la muerte de Helena Rojo

De acuerdo con la periodista María Luisa Valdés, de la cadena Multimedios, la actriz habría fallecido "a las 3 de la mañana" de este sábado 3 de febrero.

Según la información, habría muerto de "cáncer" y "será velada en su casa".

Alejandro Taibo, reportero del servicio de noticias N+, disponible en ViX, confirmó a través de la señal de FOROtv que el deceso se debió "a un cáncer de hígado" que la actriz "había mantenido en absoluto silencio".

"Tan es así que siguió trabajando", destacó el reportero.

El último trabajo en televisión por parte de la artista fue la telenovela Vencer la Culpa, actualmente al aire en Univision y en 'streaming' a través de ViX.

A través de N+ también se confirmó que los funerales serán "en privado, en su casa, con su familia, como así lo quiso ella".

¿Quién fue Helena Rojo?

Helena Rojo nació el 18 de agosto de 1944 en la Ciudad de México. Su carrera en el mundo del espectáculo comenzó como modelo a finales de 1960, mientras que en el cine debutó en 1968 en la película 'Los amigos', de acuerdo con datos de FOROtv.

Su primera oportunidad en televisión llegó hasta 1973 en la telenovela 'Extraño en su pueblo', melodrama al que le siguieron proyectos como 'La hora marcada', El Privilegio de Amar, Abrázame Muy Fuerte, Amor Real, Corazón Salvaje, El Triunfo del Amor, entre otras.

Helena Rojo se casó en tres ocasiones. Su primer enlace matrimonial fue a los 17 años y solo duraron cinco: "Me quedé sola con tres hijos (Elena, Leo y Patricia) a los 22 años", contó a la periodista Aurora Valle en agosto de 2021 en el programa 'Confesiones'. Se desconoce quién fue su primer esposo. Su segundo marido fue el actor Juan Ferrara, con quien contrajo nupcias en 1976. A su divorcio del histrión, en 1987, se casó con Benjamín Fernández, quien es ajeno al mundo del espectáculo.